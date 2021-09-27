Готуємо справжній домашній кекс з родзинками: рецепт на кожен день
27 вересня 2021 , 20:52Читать новость на русском
Джерело:Їжа
Приготуйте для сім'ї домашній кекс з родзинками до чаю, адже це так просто та легко. Вам потрібно тільки замісити тісто згідно з інструкцією нашого рецепту, а решту за вас зробить духовка.
Якщо у вас не має часу на довге приготування смачної домашньої випічки, або ви тільки починаєте готувати – цей десерт саме для вас. Він легкий у приготуванні, простий та складається з простих і доступних інгредієнтів.
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Рецепт домашнього кексу з родзинками
- Час: 2 години
- Порції: 4
– 170 г родзинок;
– 170 г вершкового масла;
– 170 г цукру;
– 3 шт. курячих яєць;
– 250 г борошна;
– 8 г ванільного цукру;
– ½ ч. л. розпушувача;
– сіль;
– цукрова пудра.
Приготування:
- Родзинки замочіть у теплій воді та залишіть на 10 хвилин.
- Злийте з них воду та перекладіть на шар паперового рушника, щоб позбутися зайвої вологи.
Приготування кексу / Фото Їжа
- М'яке вершкове масло збийте з цукром, ванільним цукром та дрібкою солі.
- Продовжуйте збивати масляну масу та додавайте яйця.
Приготування кексу / Фото Їжа
- Борошно просійте через дрібне сито, щоб не було грудочок. Змішайте його з розпушувачем та додайте до масляної маси. Замісіть тісто.
Приготування кексу / Фото Їжа
- Додайте до тіста родзинки та вимішайте його.
Приготування кексу / Фото Їжа
- Перекладіть тісто в форму для випікання кексу та розрівняйте.
Приготування кексу / Фото Їжа
- Розігрійте духовку до 170 градусів та випікайте кекс протягом 80 хвилин.
- Готовий кекс з родзинками посипте цукровою пудрою та подавайте до столу. Смачного!