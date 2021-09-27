Готуємо справжній домашній кекс з родзинками: рецепт на кожен день

Приготуйте для сім'ї домашній кекс з родзинками до чаю, адже це так просто та легко. Вам потрібно тільки замісити тісто згідно з інструкцією нашого рецепту, а решту за вас зробить духовка.

Якщо у вас не має часу на довге приготування смачної домашньої випічки, або ви тільки починаєте готувати – цей десерт саме для вас. Він легкий у приготуванні, простий та складається з простих і доступних інгредієнтів.

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Рецепт домашнього кексу з родзинками

Час: 2 години

2 години Порції: 4

– 170 г родзинок;– 170 г вершкового масла;– 170 г цукру;– 3 шт. курячих яєць;– 250 г борошна;– 8 г ванільного цукру;– ½ ч. л. розпушувача;– сіль;– цукрова пудра.

Приготування:

Родзинки замочіть у теплій воді та залишіть на 10 хвилин.

Злийте з них воду та перекладіть на шар паперового рушника, щоб позбутися зайвої вологи.



Приготування кексу / Фото Їжа

М'яке вершкове масло збийте з цукром, ванільним цукром та дрібкою солі.

Продовжуйте збивати масляну масу та додавайте яйця.



Приготування кексу / Фото Їжа

Борошно просійте через дрібне сито, щоб не було грудочок. Змішайте його з розпушувачем та додайте до масляної маси. Замісіть тісто.



Приготування кексу / Фото Їжа

Додайте до тіста родзинки та вимішайте його.



Приготування кексу / Фото Їжа

Перекладіть тісто в форму для випікання кексу та розрівняйте.



Приготування кексу / Фото Їжа

Розігрійте духовку до 170 градусів та випікайте кекс протягом 80 хвилин.