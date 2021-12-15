Готуємо варене сало по-українськи: рецепт з часничком
15 грудня 2021 , 18:53Читать новость на русском
Ідеальною закускою до будь-якого столу стане домашнє варене сало з часником та спеціями. Щоб ви могли власноруч приготувати його вдома, ми підготували для вас рецепт.
Обирайте для приготування вареного сала шматочки товщиною понад 4 сантиметри, адже саме таке сало вважають справді хорошим та домашнім.
Читайте також Здорова альтернатива ковбасі: чому курочка су-від – ідеальний продукт для повноцінного раціону
Рецепт вареного сала з часником
- Час: 3 – 4 години
- Порції: 4
– 800 грамів сала;
Для маринаду:
– 1 літр води;
– 1 столова ложка солі;
– 1 столова ложка цукру;
– 2 столові лодки 9% оцту;
– 5 – 6 горошин чорного перцю;
– 5 – 6 горошин духмяного перцю;
– 2 лаврових листки;
– ½ чайної ложки гірчиці в зернах.
Для панірування:
– 1 чайна ложка меленого чорного перцю;
– 1 чайна ложка меленої паприки;
– 1 столова ложка копчених овочів;
– 5 – 6 зубчиків часнику.
Приготування:
- Розріжте сало на дві частини, щоб воно помістилося в каструлю.
- Залийте холодною водою та додайте всі вище перелічені інгредієнти для маринаду.
- Варіть сало 40 – 45 хвилин.
- Готове сало охолоджуйте в маринаді під кришкою.
- Перекладіть його на шар паперових рушників. Далі на харчову фольгу.
- Змішайте спеції для панірування салат та окремо вичавіть зубчики часнику.
- Запаніруйте сало спочатку у спеціях, далі натріть часником.
- Ретельно загорніть кожен шматок сала у фольгу та відправте в холодильник на кілька годин.
Смачного!
Відеорецепт приготування домашнього сала по-українськи: