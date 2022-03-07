Такі різні зрази: начиняємо грибами, м'ясом та тушкованою капустою

7 березня 2022 , 17:54
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Залишилася варена картопля? Зробіть із неї зрази! 24 канал підготував рецепти з різними начинками. Готуйте щоразу за новим рецептом, і ця проста страва ніколи вам не набридне.

Зрази з грибами 

  • Час: 40 – 50 хвилин
  • Порції: 6

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Фото Gourmandelle

Інгредієнти:
 – 800 – 900 грамів вареної картоплі;
 – 200 грамів печериць;
 – 1 ріпчаста цибулина;
 – олія для смаження;
 – сіль;
 – мелений чорний перець;
 – 2 сирих яйця;
 – 4 – 6 столових ложок борошна.

Приготування:

  1. Розімніть картоплю в пюре. Додайте яйця, борошно та вимішайте однорідне тісто.
  1. Наріжте цибулю та гриби невеликими довільними шматочками та обсмажте на розігрітій сковорідці з олією (8 – 10 хвилин).
  1. Відщипніть від картопляного тіста шматок, в середину викладіть ложку грибної начинки та сформуйте зразу. 
  1. Запаніруйте її в борошні та обсмажте на чистій сковорідці з олією 2 – 3 хвилини з кожного боку.

Смачного!

Зрази з м'ясним фаршем

  • Час: 40 – 50 хвилин
  • Порції: 6


Фото Ukrainiane foods recipes

Інгредієнти:
– 800 – 900 грамів відвареної картоплі;
– 400 грамів м'ясного фаршу або вареного м'яса;
– 1 ріпчаста цибуля;
– олія для смаження;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– 2 сирих яйця;
– 4 – 6 столових ложок борошна.

Приготування:

  1. Розімніть картоплю в пюре. Додайте яйця, борошно та вимішайте однорідне тісто.
  1. Якщо ви будете використовувати сирий фарш – обсмажте його з дрібно нарізаною цибулею 10 хвилин до готовності. Присмачте спеціями і перемішайте. Якщо готове м'ясо – подрібніть його на дрібні шматочки ножем або в м'ясорубці. Окремо обсмажте нарізану цибулю та змішайте.
  1. Відщипніть від картопляного тіста шматок, в середину викладіть ложку м'ясної начинки та сформуйте зразу.
  1. Запаніруйте її в борошні та обсмажте на чистій сковорідці з олією 2 – 3 хвилини з кожного боку.

Смачного!

Зрази з тушкованою капустою

  • Час: 40 – 50 хвилин
  • Порції: 6


Фото Ukrainiane recipes

Інгредієнти:
– 800 – 900 грамів відвареної картоплі;
– ½ головки капусти;
– 1 ріпчаста цибуля;
– олія для смаження;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– 2 сирих яйця;
– 4 – 6 столових ложок борошна.

Приготування:

  1. Розімніть картоплю в пюре. Додайте яйця, борошно та вимішайте однорідне тісто.
  1. Наріжте білоголову капусту, протушкуйте її на сковорідці з олією. Додайте дрібно нарізану цибулю та тушкуйте до м'якості. Можна влити 1 склянку води. Присмачте все спеціями й перемішайте.
  1. Відщипніть від картопляного тіста шматок, в середину викладіть ложку начинки та сформуйте зразу.
  1. Запаніруйте її в борошні та обсмажте на чистій сковорідці з олією 2 – 3 хвилини з кожного боку.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак