Такі різні зрази: начиняємо грибами, м'ясом та тушкованою капустою
7 березня 2022 , 17:54Читать новость на русском
Залишилася варена картопля? Зробіть із неї зрази! 24 канал підготував рецепти з різними начинками. Готуйте щоразу за новим рецептом, і ця проста страва ніколи вам не набридне.
Зрази з грибами
- Час: 40 – 50 хвилин
- Порції: 6
Читайте також Зігріваючі напої для українських захисників: чай з імбирем, каркаде, масала та какао
Фото Gourmandelle
– 800 – 900 грамів вареної картоплі;
– 200 грамів печериць;
– 1 ріпчаста цибулина;
– олія для смаження;
– сіль;
– мелений чорний перець;
– 2 сирих яйця;
– 4 – 6 столових ложок борошна.
Приготування:
- Розімніть картоплю в пюре. Додайте яйця, борошно та вимішайте однорідне тісто.
- Наріжте цибулю та гриби невеликими довільними шматочками та обсмажте на розігрітій сковорідці з олією (8 – 10 хвилин).
- Відщипніть від картопляного тіста шматок, в середину викладіть ложку грибної начинки та сформуйте зразу.
- Запаніруйте її в борошні та обсмажте на чистій сковорідці з олією 2 – 3 хвилини з кожного боку.
Смачного!
Зрази з м'ясним фаршем
- Час: 40 – 50 хвилин
- Порції: 6
Фото Ukrainiane foods recipes
– 800 – 900 грамів відвареної картоплі;
– 400 грамів м'ясного фаршу або вареного м'яса;
– 1 ріпчаста цибуля;
– олія для смаження;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– 2 сирих яйця;
– 4 – 6 столових ложок борошна.
Приготування:
- Розімніть картоплю в пюре. Додайте яйця, борошно та вимішайте однорідне тісто.
- Якщо ви будете використовувати сирий фарш – обсмажте його з дрібно нарізаною цибулею 10 хвилин до готовності. Присмачте спеціями і перемішайте. Якщо готове м'ясо – подрібніть його на дрібні шматочки ножем або в м'ясорубці. Окремо обсмажте нарізану цибулю та змішайте.
- Відщипніть від картопляного тіста шматок, в середину викладіть ложку м'ясної начинки та сформуйте зразу.
- Запаніруйте її в борошні та обсмажте на чистій сковорідці з олією 2 – 3 хвилини з кожного боку.
Смачного!
Зрази з тушкованою капустою
- Час: 40 – 50 хвилин
- Порції: 6
Фото Ukrainiane recipes
– 800 – 900 грамів відвареної картоплі;
– ½ головки капусти;
– 1 ріпчаста цибуля;
– олія для смаження;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– 2 сирих яйця;
– 4 – 6 столових ложок борошна.
Приготування:
- Розімніть картоплю в пюре. Додайте яйця, борошно та вимішайте однорідне тісто.
- Наріжте білоголову капусту, протушкуйте її на сковорідці з олією. Додайте дрібно нарізану цибулю та тушкуйте до м'якості. Можна влити 1 склянку води. Присмачте все спеціями й перемішайте.
- Відщипніть від картопляного тіста шматок, в середину викладіть ложку начинки та сформуйте зразу.
- Запаніруйте її в борошні та обсмажте на чистій сковорідці з олією 2 – 3 хвилини з кожного боку.
Смачного!