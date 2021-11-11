Домашня котлета по-київськи: готуємо з Ярославським
Джерело:інстаграм Володимира Ярославського
Котлета по-київськи – одна з найпопулярніших страв української кухні. Ви ще не готували її вдома? То саме час спробувати! А ідеальним гарніром до неї стане пюре з картоплі чи зеленого горошку.
Зазвичай котлета по-київськи готується з курячого філе з кісточкою від крила. Та Володимир Ярославський слушно вирішив, що із самого філе вам буде готувати легше. Тож його рецепт – без кісточки.
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Котлета по-київськи
- Час: 60 – 80 хвилин
- Порції: 8
Котлета по-київськи / Фото зі сторінки шеф-кухаря
– 60 – 80 грамів курячого філе;
– 15 грамів вершкового масла;
– 2 грами зелені;
– панірувальні сухарі;
– яйце для панірування;
– борошно;
– олія для фритюру.
Приготування:
- Наріжте куряче філе тонкими пластинками, зріжте прожилки.
Приготування страви / Фото зі сторінки шеф-кухаря
- Посічіть кріп або іншу свою улюблену зелень ножем.
- Вершкове масло наріжте й обваляйте кожен шматочок у подрібненій зелені. Відправте масло до морозилки.
- Куряче м'ясо розділіть згідно з вагою, відбийте, щоб воно стало ніжнішим та тоншим.
Приготування страви / Фото зі сторінки шеф-кухаря
- На кожен пласт м'яса викладіть шматочок масло й сформуйте рулетики.
️Усі котлети загортаю в одну сторону – тримаючи руки човником,
– пояснив Володимир Ярославський.
- Сформовані котлети відправте до морозилки.
- В окремій посудині змішайте два курячих яйця з двома столовими ложками води. Ретельно збийте суміш виделкою.
- Заморожені котлети запаніруйте спочатку в борошні, далі в яйцях та сухарях. Повторіть процес, щоб паніровка вийшла щільнішою.
- Розігрійте у глибокій сковорідці олію й обсмажте котлети у фритюрі до золотавої скоринки.
- Поставте котлети до духовки, щоб вони пропеклися й усередині.
Догріваю котлети в духовці, поки на поверхні не з’являться бульбашки масла, – це означає, що... всередині закипіло й котлета готова. В мене цей процес зайняв 5 – 6 хвилин,
– зауважив шеф-кухар.
- Готову котлету по-київськи подавайте до столу гарячою.
Смачного!