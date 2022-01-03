Готуємось з дітьми до Різдва: прикрашаємо імбирне печиво

Прикраса імбирного печива – один із найприємніших ритуалів перед Різдвом. Подивіться, як прикрасити печиво, щоб воно виглядало казковим і створювало святковий настрій.

Для того, щоб створити святкову атмосферу у домі, варто заохотити діток до приготування прикрас самотужки. Імбирним печивом можна поласувати за чаєм, прикрасити ним ялинку або ж загорнути у подарунковий набір та подарувати друзям.

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Для того, щоб приготувати красиве імбирне печиво, необхідний кондитерський рукав, глазур, барвники. Приготуйтеся до веселощів!

Рецепт королівської глазурі

Час: 20 хвилин

Смачні прикраси / Фото unsplash

Інгредієнти:

340 грамів цукрової пудри;

2 столові ложки порошку безе;

100 мілілітрів води;

гелеві барвники.

Приготування:

Насипте порошок безе в чашу кухонного комбайна і влийте воду. Збивайте кілька хвилин кінчиком, який ви зазвичай використовуєте для яєчних білків. Маса повинна стати пишною. Цей процес можна відтворити і за допомогою міксера. Потім до отриманої маси додайте цукрову пудру і збивайте ще хвилинку, поки утвориться однорідна, міцна маса (глазур має прилипати до кінчика для збивання). В кінці додайте в суміш трохи води. Королівська глазур повинна бути досить щільною, але добре намазуватися. Розділіть глазур на порції і додайте кожному кольору. Можна використовувати масу і без барвників – вона білосніжна, тому буде красиво контрастувати з темно-коричневими пряниками.

Як прикрасити імбирне печиво – ідеї

1. Зірочки

Все, що вам потрібно зробити, це обвести контур голкою або кондитерським рукавом з тонким наконечником, а потім ретельно його заповнити. Не поливайте занадто багато глазурі, щоб вона не перелилася за краї. Спочатку налийте менше і, якщо потрібно, розмажте зубочисткою

Почніть прикрашати декоративну зірку так само – з розмітки контуру. Потім намалюйте 3 лінії, які будуть перетинатися посередині. Посередині зробіть зірочку. Завершіть прикрасу кількома точками.

Красиве печиво / Фото unsplash

2. Ялинка

Почніть з обведення контуру ялинки. Потім проведіть через його центр 3 ланцетоподібні дуги. Прикрасьте кожну з них кількома точками.

Різдвяна прикраса / Фото unsplash

3. Імбирний чоловічок

Почніть з того, що намалюйте йому червоні шорти з підтяжками. Поки червона глазур стає твердішою, намалюйте зелений бантик, чорні очі і білу усмішку. Намалюйте хвилясті лінії на ручках і ніжках. Прикрасьте шорти, провівши лінію по ширині й додавши дві крапки, схожі на ґудзики.

Також чудовим варіантом буде прикрасити імбирного чоловічка білою глазур'ю – обведіть контур печива, намалюйте ґудзики, очі та усмішку.

Чарівний вигляд / Фото unsplash

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