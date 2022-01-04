Готуємось до Святвечора: оригінальний рецепт глив

Традиційно на Святвечір в Україні заведено подавати гриби. За стародавньою українською традицією гриби символізують продовження роду. Одним із найбільш доступних видів грибів є гливи. Про те, як їх смачно приготувати – читайте у нашому матеріалі.

Гливи – це гриби, відомі багато років в українській кухні. Вони цінуються своїм ніжним смаком та особливою текстурою. Завдяки здатності вбирати смаки маринадів або спецій, правильно приготовлена глива може оманливо нагадувати м’ясо.

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Ці гриби не тільки надзвичайно смачні, але й повні оздоровчих властивостей.

Рецепт гливи в олії

Ви можете доповнити цей універсальний рецепт сотнею способів: додайте цибулю і часник, замініть яблучний оцет бальзамічним тощо.

Час: 1 година

Порцій: 4

Чудова закуска / Фото Сьогодні

Інгредієнти:

250 грам глив;

300 мілілітрів оливкової олії;

сік з 1 лимона;

2 столові ложки яблучного оцту;

2 столові ложки соєвого соусу;

2 столові ложки кленового сиропу, фінікового сиропу, акації або домашнього цукрового сиропу;

запашний перець;

лавровий лист;

сіль.

Приготування: