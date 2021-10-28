Готуємося до Геловіну: рецепт солодких "привидів" із меренги

28 жовтня 2021 , 15:01
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Джерело:

my baking addiction

Шукаєте смачні та цікаві солодощі на Геловін? У нас є для вас милі "привиди" з меренги (безе). Щоправда, на їхнє приготування піде кілька годин, але результат цього вартий. І діткам сподобається!

До Геловіну залишилося кілька днів. Саме час обирати цікаві солодощі до свята. Геловінські "привиди" – відмінне рішення до свята, а ще вони неймовірно смачні.

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Рецепт солодких "привидів" із меренги (безе)

Час: від 4 – 6 годин

Порції: 8 – 10


Геловінські "привиди"​ / Фото my baking addiction

Інгредієнти:
 – 4 сирих яєчних білки;
 – 2 ч. л. лимонного соку;
 – ¾ скл. цукру;
 – ½ ч. л. ванільного екстракту;
 – цукрові очі (можна придбати в кондитерському магазині).

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 100 – 120 градусів.
  1. Застеліть деко харчовим пергаменту або силіконовим килимком.
  1. У великій мисці збийте яєчні білки з лимонним соком, ванільним екстрактом та цукром за допомогою міксера на середній швидкості.


Геловінські "привиди"​ / Фото my baking addiction

  1. Через 6 – 7 хвилин, коли білки зіб'ються до стійких піків, вони готові до подальшого використання.
  1. Перекладіть білкову масу в кондитерський мішок із круглою насадкою й відсадіть на пергамент чи килимок трубочки.
  1. Відправте трубочки з меренги до духовки сушитися на 80 – 90 хвилин.
  1.  Кожному "привидові" зробіть із цукерок "очі".
  1. Вимкніть духовку. Залиште "привидів" у духовці ще на кілька годин – досушуватися.


Геловінські "привиди"​ / Фото my baking addiction

  1. "Привиди" зберігатимуться при кімнатній температурі до 3 днів.

Веселого й смачного Геловіна!

Автор: Богданна Рибак