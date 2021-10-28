Готуємося до Геловіну: рецепт солодких "привидів" із меренги
28 жовтня 2021 , 15:01Читать новость на русском
Джерело:my baking addiction
Шукаєте смачні та цікаві солодощі на Геловін? У нас є для вас милі "привиди" з меренги (безе). Щоправда, на їхнє приготування піде кілька годин, але результат цього вартий. І діткам сподобається!
До Геловіну залишилося кілька днів. Саме час обирати цікаві солодощі до свята. Геловінські "привиди" – відмінне рішення до свята, а ще вони неймовірно смачні.
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Рецепт солодких "привидів" із меренги (безе)
Час: від 4 – 6 годин
Порції: 8 – 10
Геловінські "привиди" / Фото my baking addiction
– 4 сирих яєчних білки;
– 2 ч. л. лимонного соку;
– ¾ скл. цукру;
– ½ ч. л. ванільного екстракту;
– цукрові очі (можна придбати в кондитерському магазині).
Приготування:
- Розігрійте духовку до 100 – 120 градусів.
- Застеліть деко харчовим пергаменту або силіконовим килимком.
- У великій мисці збийте яєчні білки з лимонним соком, ванільним екстрактом та цукром за допомогою міксера на середній швидкості.
Геловінські "привиди" / Фото my baking addiction
- Через 6 – 7 хвилин, коли білки зіб'ються до стійких піків, вони готові до подальшого використання.
- Перекладіть білкову масу в кондитерський мішок із круглою насадкою й відсадіть на пергамент чи килимок трубочки.
- Відправте трубочки з меренги до духовки сушитися на 80 – 90 хвилин.
- Кожному "привидові" зробіть із цукерок "очі".
- Вимкніть духовку. Залиште "привидів" у духовці ще на кілька годин – досушуватися.
Геловінські "привиди" / Фото my baking addiction
- "Привиди" зберігатимуться при кімнатній температурі до 3 днів.
Веселого й смачного Геловіна!