Робити консервацію влітку – давня українська традиція. Також це найкращий спосіб підготуватися до зими та мати завжди під рукою запашне варення чи хрусткі огірки.

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До солодкого столу

У серпні плодоносить ожина – сестра малини. Це надзвичайно ароматна ягода, яка має солодкий смак з терпкою ноткою. З ожини готують варення, джеми та настоянки.

Також у серпні розпочинається збір бузини. Кущі бузини поширені на галявинах серед лісів, луках і вздовж доріг. Консервацію з бузини слід включити у свій раціон завдяки її бактерицидним та антиоксидантним властивостям. Дорослі ж можуть насолодитися перевагами домашнього вина з бузини, яке ні в чому не поступається виноградним.

Запаси на зиму / Фото unsplash

Серпень – перш за все місяць слив. Серпневі сорти сливи придатні для консервації: варення, компотів і соків. Вони також ідеально підходять для лікерів і навіть домашнього вина.

Під серпневим сонцем дозрівають перші яблука, з яких можна готувати домашні муси – неодмінний додаток до тортів і млинців, а також пряні соуси для м’яса. З яблук готують компоти та джеми. Також варто засушити яблука у вигляді чипсів – корисний і смачний перекус.

Насолода у зимовий період / Фото unsplash

Ще один корисний серпневий фрукт про який не можна забути – груша. З неї найчастіше готують варення або консервують у власному соку.

Як щодо закусок?

Сезон огірків ще триває, дрібні огірки потрібно використовувати для маринування, більші – для квашення або у різноманітні салати.

У серпні дозрівають сорти помідори, які ідеально підходять для консервації. Саме в цьому місяці помідори досягають бездоганного концентрованого смаку, солодкості та аромату. З них варто приготувати ароматне пюре, сік або домашній кетчуп.