З кабачків можна приготувати безліч страв: просто посмажити їх в клярі, зробити рагу або навіть додати до випічки. Щоб насолоджуватися кабачками цілий рік, ми пропонуємо законсервувати їх на зиму.

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Мариновані кабачки зі спецією карі чудово підійдуть до святкового чи буденного столу. Вони пікантні на смак, чудово смакуватимуть з курятиною.

Рецепт маринованих кабачків з карі

  • Час: 8 годин
  • Порції: 3 літрові банки

Приготування:

  • Спочатку приготуємо маринад. У каструлі доведіть до кипіння воду, оцет, сіль, карі та цукор. За бажанням оцет можна додати наприкінці. Проваріть все кілька хвилин.
  • Ріпчасту цибулю наріжте кружальцями, або півкружальцями. Викладіть на дно банки разом зі шматочком селери та листочком петрушки.
  • Наріжте кабачки (краще обирати молоді) кружальцями товщиною пів сантиметра, максимум один. Викладіть їх в банку. Залийте все гарячим маринадом.
  • На дно каструлі покладіть чистий рушник, залийте водою та помістіть туди банки з кабачками накриті кришками. Після закипання, варіть півлітрові банки 10 – 15 хвилин.
  • Закрийте банки ключем для консервацій та переверніть їх догори дном. Накрийте теплою ковдрою та залишіть при кімнатній температурі до повного охолодження.
  • Зберігайте консервацію з кабачків в темному прохолодному приміщенні у звичному положенні.

Смачного!

Відеорецепт приготування кабачків з карі: