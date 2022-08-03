З кабачків можна приготувати безліч страв: просто посмажити їх в клярі, зробити рагу або навіть додати до випічки. Щоб насолоджуватися кабачками цілий рік, ми пропонуємо законсервувати їх на зиму.

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Мариновані кабачки зі спецією карі чудово підійдуть до святкового чи буденного столу. Вони пікантні на смак, чудово смакуватимуть з курятиною.

Рецепт маринованих кабачків з карі

Час: 8 годин

8 годин Порції: 3 літрові банки

Інгредієнти:

– 1,5 – 2 кілограми кабачків;

– 1 – 2 ріпчасті цибулини;

– корінь селери.

Для маринаду:

– 4 склянки води;

– 200 мілілітрів столового оцту 9%;

– 1,5 склянки цукру;

– 1,5 столової ложки солі;

– 3 столові ложки приправи карі.

Приготування:

Спочатку приготуємо маринад. У каструлі доведіть до кипіння воду, оцет, сіль, карі та цукор. За бажанням оцет можна додати наприкінці. Проваріть все кілька хвилин.

Ріпчасту цибулю наріжте кружальцями, або півкружальцями. Викладіть на дно банки разом зі шматочком селери та листочком петрушки.

Наріжте кабачки (краще обирати молоді) кружальцями товщиною пів сантиметра, максимум один. Викладіть їх в банку. Залийте все гарячим маринадом.

На дно каструлі покладіть чистий рушник, залийте водою та помістіть туди банки з кабачками накриті кришками. Після закипання, варіть півлітрові банки 10 – 15 хвилин.

Закрийте банки ключем для консервацій та переверніть їх догори дном. Накрийте теплою ковдрою та залишіть при кімнатній температурі до повного охолодження.

Зберігайте консервацію з кабачків в темному прохолодному приміщенні у звичному положенні.

Смачного!

Відеорецепт приготування кабачків з карі: