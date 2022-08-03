З кабачків можна приготувати безліч страв: просто посмажити їх в клярі, зробити рагу або навіть додати до випічки. Щоб насолоджуватися кабачками цілий рік, ми пропонуємо законсервувати їх на зиму.
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Мариновані кабачки зі спецією карі чудово підійдуть до святкового чи буденного столу. Вони пікантні на смак, чудово смакуватимуть з курятиною.
Рецепт маринованих кабачків з карі
- Час: 8 годин
- Порції: 3 літрові банки
Приготування:
- Спочатку приготуємо маринад. У каструлі доведіть до кипіння воду, оцет, сіль, карі та цукор. За бажанням оцет можна додати наприкінці. Проваріть все кілька хвилин.
- Ріпчасту цибулю наріжте кружальцями, або півкружальцями. Викладіть на дно банки разом зі шматочком селери та листочком петрушки.
- Наріжте кабачки (краще обирати молоді) кружальцями товщиною пів сантиметра, максимум один. Викладіть їх в банку. Залийте все гарячим маринадом.
- На дно каструлі покладіть чистий рушник, залийте водою та помістіть туди банки з кабачками накриті кришками. Після закипання, варіть півлітрові банки 10 – 15 хвилин.
- Закрийте банки ключем для консервацій та переверніть їх догори дном. Накрийте теплою ковдрою та залишіть при кімнатній температурі до повного охолодження.
- Зберігайте консервацію з кабачків в темному прохолодному приміщенні у звичному положенні.
Смачного!
Відеорецепт приготування кабачків з карі: