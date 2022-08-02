Баклажани – смачний овоч, з якого можна готувати не тільки всіма улюблені рулети та ікру, а й смачну закуску у вигляді кружалець з овочами.
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Така страва підійде як до м'ясного, рибного або овочевого гарніру, або її можна їсти, як самостійну страву. За цим рецептом можна готувати також і кабачки.
Рецепт баклажанів в клярі з овочами
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Розігрійте сковорідку з олією.
- Наріжте баклажани кружальцями, залийте підсоленою водою і залишіть на 15 хвилин. Злийте воду.
- Збийте яйце та вмокайте в нього баклажани. Далі запаніруйте їх в суміші кукурудзяного і пшеничного борошна.
- Обсмажте кружальця в клярі на середньому вогні з обох сторін.
- Наріжте цибулю та томати довільними кубиками.
- На окремій сковорідці обсмажте цибулю, томати. Присмачте все спеціями та перемішайте.
- Коли засмажка буде готовою, викладіть по 1 чайній ложці на кожне кружальце баклажана.
Смачного!