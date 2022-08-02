Баклажани – смачний овоч, з якого можна готувати не тільки всіма улюблені рулети та ікру, а й смачну закуску у вигляді кружалець з овочами.

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Така страва підійде як до м'ясного, рибного або овочевого гарніру, або її можна їсти, як самостійну страву. За цим рецептом можна готувати також і кабачки.

Рецепт баклажанів в клярі з овочами

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– баклажани;

– пшеничне борошно;

– кукурудзяне борошно;

– куряче яйце;

– томати;

– ріпчаста цибуля;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Розігрійте сковорідку з олією.

Наріжте баклажани кружальцями, залийте підсоленою водою і залишіть на 15 хвилин. Злийте воду.

Збийте яйце та вмокайте в нього баклажани. Далі запаніруйте їх в суміші кукурудзяного і пшеничного борошна.

Обсмажте кружальця в клярі на середньому вогні з обох сторін.

Наріжте цибулю та томати довільними кубиками.

На окремій сковорідці обсмажте цибулю, томати. Присмачте все спеціями та перемішайте.

Коли засмажка буде готовою, викладіть по 1 чайній ложці на кожне кружальце баклажана.

Смачного!