Гра в кавомана: чим відрізняються арабіка та робуста

Кава – це напій, з якого мільйони людей починають свій день та полюбляють смакувати його на роботі, зустрічах чи дружніх посиденьках. Знання про нього дозволять відкрити його смак на повну та насолоджуватися ним ще більше.

Кількість сортів кави перевищує позначку у 100 одиниць. Втім, найбільш ходовими для ринку є два: арабіка та робуста, про який чув кожен із нас. Погляньмо, у чому їх відмінність та чим вони можуть потішити своїх поціновувачів.

Буде цікаво Смачний делікатес за доступною ціною: готуємо фаршировані гомілки з грибами

Робуста та арабіка: про що потрібно знати кожному

Як розповідає кавовий експерт Фей Дюранд, найперше цих два види кави відрізняються за трьома параметрами. Це умови вирощування, смак та ціна.

Щоденна насолода / Фото Pixabay

Зерна арабіки мають більш солодкий та м'який смак, який можуть доповнювати цукром, фруктами та ягодами. Також в неї вища кислотність.

Покупцям варто розуміти, що ці фактори впливають на ціну арабіки, вони значно дорожча за робусту. Інколи в магазинах можна зустріти арабіку не за надто високою ціною, але це означає, що у ваших руках може опинитися продукт сумнівної якості.

Тонкощі кави / Фото Unsplash

Що стосується робусти, то в неї різкий смак із зерновим відтінком, подекуди з арахісовим присмаком. У робусті вдвічі більше кофеїну, аніж в зернах арабіки, тому зазвичай саме з неї роблять еспресо.

На меншу ціну робусти впливає й те, що її легше виростити, її сорти можуть рости на меншій висоті та менш вразливі до шкідників і погодних умов. Врожай у робусти також можна збирати швидше, а його об'єми – більші.

Цих мінімальних знань для кожного покупця вистачить для того, щоб обрати ідеальну каву для себе та насолоджуватися напоєм кожного дня.