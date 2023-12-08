Окрім цього, він простий у приготуванні. Вам потрібні лише звичні інгредієнти й до години часу.

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Салат "Грибна поляна" – як приготувати

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 500 грамів маринованих грибів;

– 400 грамів курячого філе;

– 100 грамів твердого сиру;

– 4 яйця;

– 2 картоплини;

– 2 солоні огірки;

– 1 морква;

– кріп;

– сіль та перець до смаку;

– майонез.

Приготування:

Відваріть картоплю, моркву, яйця та курку. Глибоку миску з плоским дном застеліть харчовою плівкою, адже салат потрібно буде перевертати. Мариновані гриби викладіть на дно шапочками вниз. Кріп дрібно наріжте та покладіть поверх грибів. Рівномірним шаром викладіть порізане варене куряче філе і змастіть майонезом. Моркву натріть на великій тертці, викладіть поверх курки та змастіть майонезом. На великій тертці натріть сир, викладіть зверху. Яйця поріжте дрібними кубиками, викладіть зверху, змастіть майонезом. Викладіть терту на великій тертці картоплю. Накрийте миску і поставте в холодильник хоча б на 1,5 – 2 години. Перед подачею переверніть салат на іншу тарілку, щоб гриби були зверху.

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