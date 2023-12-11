Гості будуть в захваті: рецепт найсмачнішого новорічного салату "Гранатовий браслет"

11 грудня 2023, 13:15
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Джерело:

УНІАН

Новорічних салатів є безліч. Цьогоріч можете спробувати приготувати "Гранатовий браслет" – він дуже смачний та неймовірно гарний.

Цей салат зможе чудово прикрасити ваш святковий стіл. Гості неодмінно запитають рецепт.

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Рецепт салату "Гранатовий браслет"

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 300 – 350 грамів яловичини;
– 3 яйця;
– 2 буряки;
– 2 моркви;
– 3 – 4 картоплини;
– 100 грамів твердого сиру;
– 50 грамів волоських горіхів;
– 1 гранат;
– майонез до смаку.

Приготування:

  1. Відваріть яловичину до м'якості, яйця – круто, а картоплю і моркву – до готовності.
  2. Наріжте м'ясо невеликими шматочками, а картоплю, моркву, яйця і сир натріть на великій тертці. Горіхи подрібніть, гранат розберіть на зерна.
  3. Поставте на тарілку склянку, навколо неї викладіть шар картоплі, далі моркву, половину яловичини, горіхи, сир, яйця, другу половину м'яса і буряк.
  4. Кожен шар змащуйте сіточкою з майонезу.
  5. Акуратно вийміть склянку і знову змастіть майонезом. Посипте салат гранатовими зернами.
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Автор: Ольга Котів