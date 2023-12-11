Гості будуть в захваті: рецепт найсмачнішого новорічного салату "Гранатовий браслет"
11 грудня 2023, 13:15Читать новость на русском
Джерело:УНІАН
Новорічних салатів є безліч. Цьогоріч можете спробувати приготувати "Гранатовий браслет" – він дуже смачний та неймовірно гарний.
Цей салат зможе чудово прикрасити ваш святковий стіл. Гості неодмінно запитають рецепт.
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Рецепт салату "Гранатовий браслет"
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 6
– 300 – 350 грамів яловичини;
– 3 яйця;
– 2 буряки;
– 2 моркви;
– 3 – 4 картоплини;
– 100 грамів твердого сиру;
– 50 грамів волоських горіхів;
– 1 гранат;
– майонез до смаку.
Приготування:
- Відваріть яловичину до м'якості, яйця – круто, а картоплю і моркву – до готовності.
- Наріжте м'ясо невеликими шматочками, а картоплю, моркву, яйця і сир натріть на великій тертці. Горіхи подрібніть, гранат розберіть на зерна.
- Поставте на тарілку склянку, навколо неї викладіть шар картоплі, далі моркву, половину яловичини, горіхи, сир, яйця, другу половину м'яса і буряк.
- Кожен шар змащуйте сіточкою з майонезу.
- Акуратно вийміть склянку і знову змастіть майонезом. Посипте салат гранатовими зернами.