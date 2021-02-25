Гратен Дофінуа: рецепт ситної страви від Ольги Мартиновської

Гратен Дофінуа може бути як повноцінною стравою, так і прекрасним гарніром до курятини.

Назва Дофінуа походить родом з французького регіону Dauphiné, там його почали готувати одразу як картопля потрапила на територію Європи. Рецепт страви дуже простий, а його основними елементами є правильно підібрана картопля, молоко та вершки, в суміші яких ми проварюємо та запікаємо картоплю.

Читайте також Гравлакс з буряком: рецепт вишуканої закуски з червоної риби за рецептом Лізи Глінської

Обов’язково натирайте форму, у якій запікаєте, зубчиком часнику та вершковим маслом, можна також додавати мускатний горіх.

Як приготувати гратен вдома

Інгредієнти:

– 500 г картоплі;

– 250 мл молока;

– 100 мл вершків;

– 100 г кисломолочного сиру;

– 1 зубчик часнику;

– 20 г вершкового масла;

– мускатний горіх.