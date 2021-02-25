Гратен Дофінуа: рецепт ситної страви від Ольги Мартиновської

25 лютого 2021 , 16:45
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Джерело:

інстаграм Ольги Мартиновської

Гратен Дофінуа може бути як повноцінною стравою, так і прекрасним гарніром до курятини.

Назва Дофінуа походить родом з французького регіону Dauphiné, там його почали готувати одразу як картопля потрапила на територію Європи. Рецепт страви дуже простий, а його основними елементами є правильно підібрана картопля, молоко та вершки, в суміші яких ми проварюємо та запікаємо картоплю.

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Обов’язково натирайте форму, у якій запікаєте, зубчиком часнику та вершковим маслом, можна також додавати мускатний горіх.

Як приготувати гратен вдома

Інгредієнти:
– 500 г картоплі;
– 250 мл молока;
– 100 мл вершків;
– 100 г кисломолочного сиру;
– 1 зубчик часнику;
– 20 г вершкового масла;
– мускатний горіх.
  1. Ретельно помийте картоплю, почистіть від шкірки, наріжте скибочками та просушіть. У каструлю з товстим дном налийте молоко та вершки, додайте картоплю та залишіть на кілька хвилин.
  2. Додайте сіль та мускатний горіх – доведіть до кипіння та варіть 10 хвилин.
  3. Форму для запікання гратену змастіть вершковим маслом та натріть часником.
  4. Перекладіть картоплю з каструлі в деко, притрусіть сиром та випікайте 30 хвилин до готовності при температурі 170 градусів.
  5. Подавайте страву гарячої до м'яса або їжте як цільне блюдо. Смачного!