Гравлакс з буряком: рецепт вишуканої закуски з червоної риби за рецептом Лізи Глінської

Нереально смачна закуска з червоної риби та буряка – гравлакс. Спробуйте приготувати її вдома та здивуйте своїх рідних ресторанною стравою.

Якщо вам набридли звичні закуски та хочеться чогось нового та вишуканого – рецепт гравлаксу з буряка від Лізи Глінської те, що вам потрібно.

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Єлизавета Глінська підготувала рецепт ресторанної закуски з червоної риби – форелі з буряком.

Гравлакс з червоної риби

Ніжний смак, приємний аромат та яскравий колір закуски з форелі засоленої по-скандинавськи стане вашою улюбленою закускою як на святковому столі, так і на буденному.

Як приготувати гравлакс з буряком

Натріть буряки на дрібній тертці, додайте солі та цукру, лимонної цедри. Ретельно перемішайте масу та відставте в сторону на 10-15 хвилин. Вийміть кулінарним пінцетом з риби всі кісточки, зніміть шкіру. Натріть червону рибу горілкою з обох сторін, далі намажте її хроном, також з обох сторін. Викладіть бурякову масу на деко або велику плоску тарілку, зверху покладіть червону рибу, знову викладіть шар бурякової маси. Накрийте рибу в деко харчовою плівкою, зверху поставте дошку та важку каструлю або керамічну форму. Відправте рибу в холодильник на 12 годин. Зніміть з риби бурякову масу, промийте її під холодною водою та просушіть паперовими рушниками. Наріжте гравлакс з червоної риби тоненькими скибочками та викладіть на тарілку. Подавайте гравлакс з овочами або грінками. Смачного!

– 1 кг червоної риби;– 2 ст. л цукру;– 3 ст. л морської солі;– 2 буряки;– цедра лимона;– 30 г хрону;– 30 мл горілки або коньяку.

Рецепт гравлаксу з червоної риби від Лізи Глінської – відео: