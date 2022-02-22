Грецький соус з овочами: ідеальний до чипсів із лаваша

22 лютого 2022 , 10:35
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Джерело:

Damn delicious

Йогуртовий соус із фетою, свіжими овочами та зеленню є чудовим дипом до свіжого домашнього лаваша. Смакують із ним також хрумкі лавашеві чипси. Фастфуд може бути корисним!

До речі, соус можете приготувати про запас. У холодильнику він зберігається до 2 днів!

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Грецький соус з фетою та овочами

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 8
Інгредієнти:
– 200 грамів фети;
– 200 грамів вершкового сиру (кімнатної температури);
– 1 склянка грецького йогурту;
– 1 столова ложка свіжовичавленого лимонного соку;
– 2 чайні ложки лимонної цедри;
– 1 зубчик часнику;
– ¼ склянки подрібненого солодкого перцю;
– 2 столові ложки подрібненого свіжого кропу;
– 2 столові ложки подрібненого свіжого листя петрушки;
– 1 огірок;
– 1 помідор.

Приготування:

  1. У чаші міксера збийте фету, вершковий сир, грецький йогурт, лимонний сік, цедру лимона і подрібнений часник (2 хвилини).


Фото Damn delicious

  1. Перемішайте нарізаний кубиками солодкий перець, кріп і петрушку. Додайте нарізані кубиками помідор та огірок й перемішайте.
  1. Подавайте густий соус до чипсів із лаваша або ж до хрумкого багета чи улюблених хлібців.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак