Грецький соус з овочами: ідеальний до чипсів із лаваша
22 лютого 2022 , 10:35Читать новость на русском
Джерело:Damn delicious
Йогуртовий соус із фетою, свіжими овочами та зеленню є чудовим дипом до свіжого домашнього лаваша. Смакують із ним також хрумкі лавашеві чипси. Фастфуд може бути корисним!
До речі, соус можете приготувати про запас. У холодильнику він зберігається до 2 днів!
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Грецький соус з фетою та овочами
- Час: 15 хвилин
- Порції: 8
– 200 грамів фети;
– 200 грамів вершкового сиру (кімнатної температури);
– 1 склянка грецького йогурту;
– 1 столова ложка свіжовичавленого лимонного соку;
– 2 чайні ложки лимонної цедри;
– 1 зубчик часнику;
– ¼ склянки подрібненого солодкого перцю;
– 2 столові ложки подрібненого свіжого кропу;
– 2 столові ложки подрібненого свіжого листя петрушки;
– 1 огірок;
– 1 помідор.
Приготування:
- У чаші міксера збийте фету, вершковий сир, грецький йогурт, лимонний сік, цедру лимона і подрібнений часник (2 хвилини).
Фото Damn delicious
- Перемішайте нарізаний кубиками солодкий перець, кріп і петрушку. Додайте нарізані кубиками помідор та огірок й перемішайте.
- Подавайте густий соус до чипсів із лаваша або ж до хрумкого багета чи улюблених хлібців.
Смачного!