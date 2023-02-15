Швидкий грецький соус з печених перців: готуємо хтіпіті
15 лютого 2023, 10:15Читать новость на русском
Джерело:Ектор Хіменес-Браво
Безумовно, цей соус стане для вас відкриттям, адже це грецька кухня, яку ми не надто часто готуємо вдома.
Хтіпіті – популярний густий соус з печених перців та сиру у Греції. Він ідеально підходить до звичайного хліба, на брускети чи до овочевих паличок.
Читайте також Котлети з грибами чи фрикадельки з овочами: страви з курячого фаршу, які посмакують кожному
Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво поділився з читачами рецептом соусу, аби й ви могли легко приготувати його вдома.
Рецепт соусу з печених перців
- Час: 45 хвилин
- Порції: 4
– 3 болгарських перці;
– 30 грамів волоських горіхів;
– 50 грамів сиру фета;
– 5 грамів часнику;
– 20 грамів грецького йогурту;
– 10 грамів лимонного соку;
– 5 грамів кінзи;
– хліб.
Приготування:
- Миємо перці під проточною водою. Викладаємо на деко та змащуємо олією.
- Запікаємо перчики у духовці при 180 градусах до готовності, знімаємо шкірку.
- М'якоть перців перекладаємо до чаші блендера та додаємо решту інгредієнтів. Подрібнюємо все до однорідної маси.
- Смачний густий соус готовий. Подавайте його з хрумким або свіжим хлібом.
Смачного!