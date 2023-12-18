До картоплі та вареників: приготуйте найсмачнішу грибну підливу на Святвечір

18 грудня 2023, 10:57
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Джерело:

Cookpad

Грибна підлива є однією з традиційних страв, які подають на Святвечір. Вона чудово пасує до картоплі, вареників чи млинців.

Можете використовувати будь-які гриби – печериці, гливи, лисички тощо. Щоб зробити страву пісною не додавайте сметану та масло – підлива також буде дуже смачною.

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Рецепт смачної грибної підливи

  • Час: 2 години
  • Порцій: 8
Інгредієнти:
– 700 грамів грибів;
– 5 столових ложок сметани;
– 1 лавровий листок;
– 2 горошинки духмяного перцю;
– сіль та перець до смаку;
– 5 цибулин;
– 1 морквина;
– 2 столові ложки олії;
– 30 грамів масла;
– 2 столові ложки борошна.

Приготування:

  1. Гриби помийте, почистьте і наріжте на дрібні шматочки. Перекладіть їх у каструлю, залийте водою, варіть 15 хвилин, після чого процідіть.
  2. Промийте гриби, знову помістіть їх у каструлю та варіть протягом 1 години на повільному вогні. Слідкуйте, щоб вода не википала, адже цей відвар слугуватиме основою для підливи.
  3. Поки гриби варяться, наріжте почищену цибулю на кубики та перекладіть її у каструлю, в якій готуватимете підливу. Додайте олію і декілька грамів води. Тушкувати потрібно на малому вогні, щоб цибуля не пригоріла, час від часу помішуючи. До тушкованої цибулі додайте терту моркву і готуйте ще 5 – 10 хвилин.
  4. Коли гриби відваряться, перелийте їх разом з відваром до тушкованих цибулі та моркви. Додайте перець, лавровий листок і сіль, варіть все 15 хвилин на повільному вогні. 
  5. Розмішайте борошно в невеликій кількості води, процідіть через сито і додайте до грибів. Добре перемішайте, щоб не утворилися грудочки, і варіть 5 хвилин.
  6. Вилийте до підливи сметану, додайте масло, до смаку посоліть та поперчіть. Дайте покипіти ще 10 – 15 хвилин і знімайте з вогню.
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Автор: Ольга Котів