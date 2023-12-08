"Грибна галявина": рецепт найкращого салату на Новий рік
8 грудня 2023, 15:37Читать новость на русском
Джерело:УНІАН
Якщо вам набридли традиційні Шуба та Олів'є, спробуйте приготувати "Грибну галявину". Цей салат має чудовий вигляд і смак.
Окрім цього, він простий у приготуванні. Вам потрібні лише звичні інгредієнти й до години часу.
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Салат "Грибна поляна" – як приготувати
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 8
– 500 грамів маринованих грибів;
– 400 грамів курячого філе;
– 100 грамів твердого сиру;
– 4 яйця;
– 2 картоплини;
– 2 солоні огірки;
– 1 морква;
– кріп;
– сіль та перець до смаку;
– майонез.
Приготування:
- Відваріть картоплю, моркву, яйця та курку.
- Глибоку миску з плоским дном застеліть харчовою плівкою, адже салат потрібно буде перевертати.
- Мариновані гриби викладіть на дно шапочками вниз.
- Кріп дрібно наріжте та покладіть поверх грибів.
- Рівномірним шаром викладіть порізане варене куряче філе і змастіть майонезом.
- Моркву натріть на великій тертці, викладіть поверх курки та змастіть майонезом.
- На великій тертці натріть сир, викладіть зверху. Яйця поріжте дрібними кубиками, викладіть зверху, змастіть майонезом.
- Викладіть терту на великій тертці картоплю.
- Накрийте миску і поставте в холодильник хоча б на 1,5 – 2 години.
- Перед подачею переверніть салат на іншу тарілку, щоб гриби були зверху.