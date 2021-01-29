Відомий італійський шеф-кухар Марко Черветті поділився рецептом сирного супу, який ви з легкістю приготуєте вдома. Збережіть собі рецепт.

Джерело: фейсбук Марко Черветті Сирний суп – чудова ідея для обіду або вечері. Він смачний, швидко готується і відмінно зігріває в холодну погоду. Читайте також Паста з броколі: простий рецепт від Марко Черветті Рецепт сирного супу Інгредієнти:

– 1 зубчик часнику;

– 1 цибуля;

– 1 морква;

– 1 картопля;

– 3 столові ложки оливкової олії;

– 1 літр бульйону овочевого або курячого;

– 250 грамів сиру Чеддер;

– 250 мілілітрів вершків 30%;

– петрушка;

– чорний перець. Для приготування почистіть часник, подрібніть ножем. Цибулю – наріжте соломкою. Помийте картоплю, моркву, почистіть від шкірки, натріть на грубій тертці. У каструлю викладіть цибулю, часник, моркву, картоплю, додайте оливкову олію, перемішайте. Далі – додайте бульйон, тушкуйте декілька хвилин, збийте блендером у пюре, варіть суп ще 10-15 хвилин. Сир натріть на грубій тертці. Петрушку помийте, подрібніть ножем. У суп додайте вершки, петрушку, тертий сир, перемішайте. Викладіть суп у тарілку, додайте перець, задекоруйте петрушкою. Смачного! Рецепт сирного супу від Марко Черветті у відео: