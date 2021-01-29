Сирний суп: домашній рецепт від Марко Черветті
Відомий італійський шеф-кухар Марко Черветті поділився рецептом сирного супу, який ви з легкістю приготуєте вдома. Збережіть собі рецепт.
Джерело: фейсбук Марко Черветті
Сирний суп – чудова ідея для обіду або вечері. Він смачний, швидко готується і відмінно зігріває в холодну погоду.
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Рецепт сирного супу
- Для приготування почистіть часник, подрібніть ножем. Цибулю – наріжте соломкою.
- Помийте картоплю, моркву, почистіть від шкірки, натріть на грубій тертці.
- У каструлю викладіть цибулю, часник, моркву, картоплю, додайте оливкову олію, перемішайте. Далі – додайте бульйон, тушкуйте декілька хвилин, збийте блендером у пюре, варіть суп ще 10-15 хвилин.
- Сир натріть на грубій тертці.
- Петрушку помийте, подрібніть ножем.
- У суп додайте вершки, петрушку, тертий сир, перемішайте.
- Викладіть суп у тарілку, додайте перець, задекоруйте петрушкою. Смачного!
Рецепт сирного супу від Марко Черветті у відео:
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