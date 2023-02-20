Грибний паштет – ідеальна закуска нашвидкуруч
20 лютого 2023, 13:53Читать новость на русском
Джерело:Готуємо з Юлією
Якщо в холодильнику багато печериць, а що з ними робити ви й гадки не маєте – приготуйте з них паштет.
Грибний паштет – одна з популярних закусок до столу. Її можна сміло намащувати на хліб чи брускети, додавати до млинців чи просо їсти ложкою.
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Найкраще до грибного паштету використовувати печериці, та й за ціною вони доступні.
Рецепт грибного паштету
- Час: 35 хвилин
– печериці;
– цибуля;
– морква;
– майонез;
– сухий часник;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Обсмажуємо гриби з сіллю доки не випарується волога.
- Додаємо нарізану цибулю та моркву та інші спеції, обсмажуємо на олії.
- Додаємо майонез і блендеруємо, можна частину залишити цільними шматочками, а можна все подрібнити.
- Зверху поливаємо вершковим маслом за бажанням.
Смачного!