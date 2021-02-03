Грибний паштет за рецептом Лізи Глінської

Надзвичайно смачна закуска з грибів сподобається кожному! Найкраще паштет з грибів смакуватиме з хрумкими грінками.

Джерело: інстаграм Лізи Глінської

Чудова закуска на кожен день підійду як до святкового столу, так і до буденного.

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Закуска з грибів швидка у приготуванні, смакує як з канапкою, так і з овочевим пюре або м'ясними стравами.

Як приготувати грибний паштет вдома

Помиті гриби наріжте на маленькі шматочки та обсмажте на сухій сковорідці до золотистого кольору. Додайте олію, вершкове масло та нарізану цибулю до грибів, трішки посоліть та продовжуйте обсмажувати до готовності. Поперчіть гриби, влийте вершків та тушкуйте гриби на середньому вогні до загущення протягом 10 хвилин. Замочіть хліб в молоці. З'єднайте хліб з грибами та перебийте блендером до однорідної маси. Подавайте грибний паштет з хрумкими грінками. Смачного!

– 700 г грибів;– 2 цибулини;– 200 мл вершків 20-30% жирності;– 20 мл олії;– 50 г вершкового масла;– 50 г білого хліба;– 70 мл молока;– сіль, перець.