Рецепт домашнього грибного супу з галушками і фрикадельками від Лізи Глінської

3 червня 2021 , 08:44
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Лізи Глінської

Ліза Глінська поділилася з читачами смачним рецептом грибного супу з фрикадельками, який ви з легкістю можете приготувати вдома. Суп сподобається не тільки дорослим, а й дітям.

Грибний суп за рецептом кулінарки Лізи Глінської не тільки смачний, а ще й ситний. Адже окрім грибів та картоплі до його складу кулінарка додала ще й галушки та соковиті фрикадельки.

Читайте також МХП презентував сучасну R&D-лабораторію: у чому суть експерименту

Рецепт грибного супу з фрикадельками

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 6
  • Калорійність на 100 грамів: 154
Інгредієнти:
 – 2 – 2,5 л води;
 – 250 г грибів;
 – 30 г вершкового масла;
 – 20 мл рослинної олії;
 – 200 г цибулі;
 – 400 г картоплі;
 – сіль на ваш смак.
Для фрикадельок:
 – 400 г курячого фаршу;
 – 50 г яйця;
 – 10 г борошна;
 – сіль на ваш смак.
Для галушок:
 – 50 г яйця;
 – 50 г сметани;
 – 50 г борошна;
 – сіль на ваш смак.
  1.  Для приготування грибного супу наріжте гриби невеликими шматочками.


    Різні види грибів для супу / Скріншот з відео
     
  2. Цибулю почистіть від лушпиння та наріжте дрібним кубиком.


    Нарізка цибулі / Скріншот з відео
     
  3. Картоплю наріжте дрібним кубиком.
  4. Для приготування фрикадельок перекладіть курячий фарш в тарілку, додайте спецій, яйце та перемішайте.


    Приготування фрикадельок / Скріншот з відео
     
  5. Додайте до фаршу борошно та ще раз перемішайте.
  6. Для приготування галушок змішайте в мисці яйце, сіль та сметану.
  7. Додайте борошно та перемішайте до однорідної консистенції.


    Приготування тіста для галушок / Скріншот з відео
     
  8. Розігрійте сковорідку та обсмажте цибулю на вершковому маслі з додаванням рослинної олії.
  9. Додайте гриби, посоліть та обсмажте до готовності.
  10. Поставте воду в каструлі на вогонь та доведіть до кипіння. Додайте в кип'яток картоплю, грибну засмажку та посоліть воду – варіть суп на маленькому вогні 20 – 30 хвилин.


    Приготування супу / Скріншот з відео
     
  11. Сформуйте з готового фаршу фрикадельки та додайте їх в суп.


    Фрикадельки в супі / Скріншот з відео
     
  12. За допомогою ложки сформуйте галушки та додайте їх в киплячий суп.


    Приготування галушок / Скріншот з відео
     
  13. Накрийте грибний суп кришкою та варіть ще 10 хвилин.


    Готовий грибний суп / Скріншот з відео
     
  14. Перед подачею супу посипте його дрібно нарізаним кропом. Смачного!

Рецепт приготування грибного супу з фрикадельками та галушками – відео:

 

Автор: Богданна Рибак