Рецепт домашнього грибного супу з галушками і фрикадельками від Лізи Глінської

Ліза Глінська поділилася з читачами смачним рецептом грибного супу з фрикадельками, який ви з легкістю можете приготувати вдома. Суп сподобається не тільки дорослим, а й дітям.

Грибний суп за рецептом кулінарки Лізи Глінської не тільки смачний, а ще й ситний. Адже окрім грибів та картоплі до його складу кулінарка додала ще й галушки та соковиті фрикадельки.

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Рецепт грибного супу з фрикадельками

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 6

6 Калорійність на 100 грамів: 154

Для приготування грибного супу наріжте гриби невеликими шматочками.





Різні види грибів для супу / Скріншот з відео

Цибулю почистіть від лушпиння та наріжте дрібним кубиком.





Нарізка цибулі / Скріншот з відео

Картоплю наріжте дрібним кубиком. Для приготування фрикадельок перекладіть курячий фарш в тарілку, додайте спецій, яйце та перемішайте.





Приготування фрикадельок / Скріншот з відео

Додайте до фаршу борошно та ще раз перемішайте. Для приготування галушок змішайте в мисці яйце, сіль та сметану. Додайте борошно та перемішайте до однорідної консистенції.





Приготування тіста для галушок / Скріншот з відео

Розігрійте сковорідку та обсмажте цибулю на вершковому маслі з додаванням рослинної олії. Додайте гриби, посоліть та обсмажте до готовності. Поставте воду в каструлі на вогонь та доведіть до кипіння. Додайте в кип'яток картоплю, грибну засмажку та посоліть воду – варіть суп на маленькому вогні 20 – 30 хвилин.





Приготування супу / Скріншот з відео

Сформуйте з готового фаршу фрикадельки та додайте їх в суп.





Фрикадельки в супі / Скріншот з відео

За допомогою ложки сформуйте галушки та додайте їх в киплячий суп.





Приготування галушок / Скріншот з відео

Накрийте грибний суп кришкою та варіть ще 10 хвилин.





Готовий грибний суп / Скріншот з відео

Перед подачею супу посипте його дрібно нарізаним кропом. Смачного!

– 2 – 2,5 л води;– 250 г грибів;– 30 г вершкового масла;– 20 мл рослинної олії;– 200 г цибулі;– 400 г картоплі;– сіль на ваш смак.– 400 г курячого фаршу;– 50 г яйця;– 10 г борошна;– сіль на ваш смак.– 50 г яйця;– 50 г сметани;– 50 г борошна;– сіль на ваш смак.

Рецепт приготування грибного супу з фрикадельками та галушками – відео: