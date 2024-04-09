Смак, який здивує кожного: готуємо французьку класику – груші у вині
9 квітня 2024, 18:15Читать новость на русском
Джерело:valeria.matrokhina
Груші у вині – класична страва французької кухні. Скористайтеся цим простим рецептом, щоб потішити себе та рідних.
Цю страву можна приготувати як на вогні, так і вдома на плиті. У будь-якому разі смак буде неймовірним
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Груші у вині
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 5
Для груш:
– 5 твердих груш;
– 1 пляшка червоного сухого чи напівсухого вина;
– 2 апельсини;
– 8 – 10 паличок гвоздики;
– 3 палички кориці;
– 3 зірочки бадьяну;
– 100 грамів цукру;
– лимонний сік до смаку.
Збиті вершки:
– холодні вершки;
– цукрова пудра;
– дрібка кориці.
Приготування:
- Грушу приготуйте в казані або в каструлі з червоним вином, соком та цедрою апельсина, корицею, бадьяном та гвоздикою. Готуйте, поки груша не стане гарного бордового кольору.
- Далі дістаньте груші з казана, рідину випаруйте до стану сиропу.
- Вершки збийте з цукровою пудрою та корицею
- Подавайте груші теплими або холодними з вершками та сиропом.