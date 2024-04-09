Смак, який здивує кожного: готуємо французьку класику – груші у вині

Груші у вині – класична страва французької кухні. Скористайтеся цим простим рецептом, щоб потішити себе та рідних.

Цю страву можна приготувати як на вогні, так і вдома на плиті. У будь-якому разі смак буде неймовірним

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Груші у вині

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 5

Для груш:

– 5 твердих груш;

– 1 пляшка червоного сухого чи напівсухого вина;

– 2 апельсини;

– 8 – 10 паличок гвоздики;

– 3 палички кориці;

– 3 зірочки бадьяну;

– 100 грамів цукру;

– лимонний сік до смаку.

Збиті вершки:

– холодні вершки;

– цукрова пудра;

– дрібка кориці.

Приготування:

Грушу приготуйте в казані або в каструлі з червоним вином, соком та цедрою апельсина, корицею, бадьяном та гвоздикою. Готуйте, поки груша не стане гарного бордового кольору. Далі дістаньте груші з казана, рідину випаруйте до стану сиропу. Вершки збийте з цукровою пудрою та корицею Подавайте груші теплими або холодними з вершками та сиропом.