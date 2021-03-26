Ольга Мартиновська розповіла про особливості грузинської кухні

Суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська поділилася враженнями від грузинської кухні та її особливостями.

Ольга Мартиновська відвідала Грузію та вирішила поділитись з читачами своїми враженнями від поїздки, зокрема від національної кухні країни.

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Більшість вважає, що грузинська кухня – це тільки хінкалі та шашлики, проте кулінарка відзначила її, як багату на інші інгредієнти та страви.

Головною особливістю національної кухні є контраст пряних та гострих спецій, – прокоментувала дівчина.

У Грузії широко використовують різноманітні спеції, волоські горіхи, кінзу, базилік, естрагон та чабер. До прикладу, волоські горіхи додають у приправи, соуси, м'ясні супи, кондитерські вироби.

Не довіряйте стереотипам, та готуйте грузинські закуски та запашні страви, – відзначила Ольга Мартиновська.

До речі, шеф-кухар та суддя "Мастер Шеф" анонсувала, що незабаром підготує для читачів нові, смачні рецепти грузинської кухні.