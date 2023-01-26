Грузинський салат з курячим філе та запеченими овочами
26 січня 2023, 13:24Читать новость на русском
Джерело:Валерія Велігура
Грузинська кухня – це завжди оригінальні, ситні страви з яскравими нотками кінзи, горіхів, спецій .
Яскравий, апетитний грузинський салат з куркою, кінзою, волоськими горіхами та печеними овочами стане справжнім відкриттям для вашої родини.
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Його можна подавати як на буденний стіл, так і на святковий. А якщо ще додати келих червоного сухого вина – свято точно вдасться на всі 100%.
Рецепт грузинського салату з куркою
- Час: 70 хвилин
- Порції: 4
– куряче філе;
– 2 баклажани;
– 2 солодких перці;
– 4 маленьких помідори;
– пучок кінзи;
– 50 грамів волоських горіхів;
– 1 фіолетова цибуля + 1 столова ложка оцту.
Для соусу:
– 1 чайна ложка хмелі-сунелі;
– 2 столові ложки бальзамічного оцту;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Очищуємо та миємо овочі, проколюємо їх виделкою. Баклажани та солодкі перці запікаємо 1 годину при 200 градусах. Знімаємо шкірку та нарізаємо м'якоть тонкою соломкою.
- Відварюємо у підсоленій воді куряче філе до готовності. Охолоджуємо.
- Нарізану пір'ям цибулю заливаємо оцтом і маринуємо 15 хвилин.
- Нарізаємо відварену курочку тонкою соломкою, кінзу дрібно нарізаємо ножем, помідори – кубиками.
- У салатниці змішуємо всі інгредієнти, поливаємо соусом та перемішуємо.⠀
Смачного!