Грузинський салат з курячим філе та запеченими овочами

26 січня 2023, 13:24
Читать новость на русском

Джерело:

Валерія Велігура

Грузинська кухня – це завжди оригінальні, ситні страви з яскравими нотками кінзи, горіхів, спецій .

Яскравий, апетитний грузинський салат з куркою, кінзою, волоськими горіхами та печеними овочами стане справжнім відкриттям для вашої родини.

Читайте також Рваний пиріг з лаваша та сиру: готуємо з простих продуктів

Його можна подавати як на буденний стіл, так і на святковий. А якщо ще додати келих червоного сухого вина – свято точно вдасться на всі 100%.

Рецепт грузинського салату з куркою

  • Час: 70 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – куряче філе;
 – 2 баклажани;
 – 2 солодких перці;
 – 4 маленьких помідори;
 – пучок кінзи;
 – 50 грамів волоських горіхів;
 – 1 фіолетова цибуля + 1 столова ложка оцту.
Для соусу:
 – 1 чайна ложка хмелі-сунелі;
 – 2 столові ложки бальзамічного оцту;
 – сіль;
 – чорний мелений перець.

Приготування:

  • Очищуємо та миємо овочі, проколюємо їх виделкою. Баклажани та солодкі перці запікаємо 1 годину при 200 градусах. Знімаємо шкірку та нарізаємо м'якоть тонкою соломкою.
  • Відварюємо у підсоленій воді куряче філе до готовності. Охолоджуємо.
  • Нарізану пір'ям цибулю заливаємо оцтом і маринуємо 15 хвилин.

  • Нарізаємо відварену курочку тонкою соломкою, кінзу дрібно нарізаємо ножем, помідори – кубиками. 
  • У салатниці змішуємо всі інгредієнти, поливаємо соусом та перемішуємо.⠀

Смачного!

Автор: Богданна Рибак