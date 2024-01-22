Найкраще м'ясо для чебуреків – свинина. Вона дуже соковита, що і необхідно для цієї страви.
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Рецепт чебуреків
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 5
Приготування:
- В окріп додайте олію, горілку, сіль, цукор і половину борошна. Ретельно перемішайте та залишите на 10 хвилин.
- Додайте жовток і решту борошна. Перемішуйте 8 хвилин. Тісто має не липнути до рук. Перекладіть його в пакет і дайте відпочити за кімнатної температури 20 – 30 хвилин.
- Для начинки цибулю подрібніть в блендері до кашоподібного стану. Додайте до фаршу, перемішайте. Додайте спеції, подрібнену зелень, воду та знову перемішайте.
- Тісто поділіть на 10 рівних частин, розкачайте, викладіть начинку та сформуйте чебуреки. Смажте на добре розігрітій олії з обох боків, після чого викладіть на паперовий рушник, щоб увібралася зайва олія.