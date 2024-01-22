Найкраще м'ясо для чебуреків – свинина. Вона дуже соковита, що і необхідно для цієї страви.

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Рецепт чебуреків

Час : 1 година 20 хвилин

: 1 година 20 хвилин Порцій: 5

Інгредієнти для тіста:

– 450 грамів борошна;

– 250 мілілітрів окропу;

– 1 жовток;

– 5 грамів солі;

– 5 грамів цукру;

– 20 мілілітрів горілки;

– 20 мілілітрів олії. Начинка:

– 350 грамів свинячого фаршу;

– 150 мілілітрів води;

– 1 цибулина;

– 30 грамів зелені;

– сіль, перець, суха аджика до смаку.

Приготування:

В окріп додайте олію, горілку, сіль, цукор і половину борошна. Ретельно перемішайте та залишите на 10 хвилин. Додайте жовток і решту борошна. Перемішуйте 8 хвилин. Тісто має не липнути до рук. Перекладіть його в пакет і дайте відпочити за кімнатної температури 20 – 30 хвилин. Для начинки цибулю подрібніть в блендері до кашоподібного стану. Додайте до фаршу, перемішайте. Додайте спеції, подрібнену зелень, воду та знову перемішайте. Тісто поділіть на 10 рівних частин, розкачайте, викладіть начинку та сформуйте чебуреки. Смажте на добре розігрітій олії з обох боків, після чого викладіть на паперовий рушник, щоб увібралася зайва олія.

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