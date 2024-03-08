Ви забудете навіть про борщ: рецепт справжнього закарпатського бограча в мультиварці
8 березня 2024, 20:30Читать новость на русском
Джерело:УНІАН
Бограч є національною першою стравою угорської кухні. Закарпатцям він теж дуже полюбився, тому став невіддільною частиною кухні цього регіону.
Готували бограч пастухи в польових умовах на багатті з різного виду м'яса, яке було під рукою. Проте сьогодні його можна зварити й в мультиварці.
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Бограч в мультиварці
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 6
– 650 грамів свинини;
– 2 болгарські перці;
– 2 селери;
– 1 перець чилі;
– 3 чверті червоного меленого перцю;
– 2 столові ложки томатної пасти;
– сіль, чорний перець до смаку;
– 25 грамів прованських страв;
– 1 склянка води.
Приготування:
- Почистьте, помийте та наріжте тонкою соломкою болгарський перець.
- Заздалегідь вимиту і просушену свинину добре присоліть і приперчіть з обох боків. Залиште на деякий час просочитися.
- У прогріту пательню викладіть приправлений шматок м'яса та обсмажте, перевертаючи з боку на бік, до утворення хрусткої золотої скоринки.
- Далі перекладіть свинину в чашу мультиварки та присипте попередньо очищеною та нашаткованою тонкими півкільцями цибулею.
- Потім додайте в чашу мультиварки болгарський перець, нарізані тонкими півкільцями селеру та червоний перець чилі.
- Залийте в чашу томатну пасту і трохи води, всипте мелений червоний та чорний перець, сіль, прованські трави та закрийте кришку. Встановіть на мультиварці режим "Тушкування" на годину.
- Після закінчення зазначеного часу відкрийте кришку мультиварки та за допомогою двох вилок розберіть добре протушковане м'ясо на тонкі волокна, змішуючи всі інгредієнти.
- Готовий бограч приправте подрібненою зеленню.