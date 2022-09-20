Ліниві мініхачапурі: рецепт з готового листкового тіста

Щоб швидко та смачно перекусити не обов'язково годинами стояти на кухні, особливо коли мова йде про домашню випічку. Ми дібрали рецепт з готового листкового тіста, який вам точно сподобається.

Хачапурі – одна з найпопулярніших страв грузинської кухні. Щоб їх приготувати за всіма правилами, потрібно прикласти не одну годину та безліч зусиль. А що якщо приготувати мініхачапурі вже з готового тіста, наприклад, листкового? Буде неймовірно смачно!

Читайте також Зручно їсти руками: швидкий рецепт курячих гомілок в паніровці

Щодо форми домашньої випічки, ви можете сформувати мініхачапурі, як саму – трикутниками, або загорнути конвертиком.

Рецепт мініхачапурі з листкового тіста

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 6 штук

– 450 грамів листкового тіста;– 200 грамів сиру сулугуні;– 100 грамів кисломолочного сиру;– 1 куряче яйце;– сіль;– кунжут.

Приготування:

Для начинки змішайте домашній сир, натертий сир сулугуні, яєчний білок та сіль. Сформуйте з цих інгредієнтів шість кульок.

Заздалегідь розморозьте готове листкове тісто та трішки розкачайте його. Виріжте шість квадратів розміром 14х14 сантиметрів. В центр кожного покладіть сирну кульку, а краї змастіть водою. Щільно защипніть краї.

Розігрійте духовку до 200 градусів. Перекладіть міні хачапурі на деко вкрите пергаментом та змастіть яєчним жовтком. За бажанням посипте кунжутом.

Випікайте домашню здобу 15 хвилин.

Готові мініхачапурі подавайте до столу гарячими.

Смачного!