Ліниві мініхачапурі: рецепт з готового листкового тіста

20 вересня 2022 , 10:05
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Джерело:

інстаграм Valeriia Veligura

Щоб швидко та смачно перекусити не обов'язково годинами стояти на кухні, особливо коли мова йде про домашню випічку. Ми дібрали рецепт з готового листкового тіста, який вам точно сподобається.

Хачапурі – одна з найпопулярніших страв грузинської кухні. Щоб їх приготувати за всіма правилами, потрібно прикласти не одну годину та безліч зусиль. А що якщо приготувати мініхачапурі вже з готового тіста, наприклад, листкового? Буде неймовірно смачно!

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Щодо форми домашньої випічки, ви можете сформувати мініхачапурі, як саму – трикутниками, або загорнути конвертиком.

Рецепт мініхачапурі з листкового тіста

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 6 штук
Інгредієнти:
 – 450 грамів листкового тіста;
 – 200 грамів сиру сулугуні;
 – 100 грамів кисломолочного сиру;
 – 1 куряче яйце;
 – сіль;
 – кунжут.

Приготування:

  • Для начинки змішайте домашній сир, натертий сир сулугуні, яєчний білок та сіль. Сформуйте з цих інгредієнтів шість кульок.
  • Заздалегідь розморозьте готове листкове тісто та трішки розкачайте його. Виріжте шість квадратів розміром 14х14 сантиметрів. В центр кожного покладіть сирну кульку, а краї змастіть водою. Щільно защипніть краї.
  • Розігрійте духовку до 200 градусів. Перекладіть міні хачапурі на деко вкрите пергаментом та змастіть яєчним жовтком. За бажанням посипте кунжутом.
  • Випікайте домашню здобу 15 хвилин.
  • Готові мініхачапурі подавайте до столу гарячими.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак