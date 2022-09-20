Ліниві мініхачапурі: рецепт з готового листкового тіста
20 вересня 2022 , 10:05Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Valeriia Veligura
Щоб швидко та смачно перекусити не обов'язково годинами стояти на кухні, особливо коли мова йде про домашню випічку. Ми дібрали рецепт з готового листкового тіста, який вам точно сподобається.
Хачапурі – одна з найпопулярніших страв грузинської кухні. Щоб їх приготувати за всіма правилами, потрібно прикласти не одну годину та безліч зусиль. А що якщо приготувати мініхачапурі вже з готового тіста, наприклад, листкового? Буде неймовірно смачно!
Читайте також Зручно їсти руками: швидкий рецепт курячих гомілок в паніровці
Щодо форми домашньої випічки, ви можете сформувати мініхачапурі, як саму – трикутниками, або загорнути конвертиком.
Рецепт мініхачапурі з листкового тіста
- Час: 30 хвилин
- Порції: 6 штук
– 450 грамів листкового тіста;
– 200 грамів сиру сулугуні;
– 100 грамів кисломолочного сиру;
– 1 куряче яйце;
– сіль;
– кунжут.
Приготування:
- Для начинки змішайте домашній сир, натертий сир сулугуні, яєчний білок та сіль. Сформуйте з цих інгредієнтів шість кульок.
- Заздалегідь розморозьте готове листкове тісто та трішки розкачайте його. Виріжте шість квадратів розміром 14х14 сантиметрів. В центр кожного покладіть сирну кульку, а краї змастіть водою. Щільно защипніть краї.
- Розігрійте духовку до 200 градусів. Перекладіть міні хачапурі на деко вкрите пергаментом та змастіть яєчним жовтком. За бажанням посипте кунжутом.
- Випікайте домашню здобу 15 хвилин.
- Готові мініхачапурі подавайте до столу гарячими.
Смачного!