Рецепт, який завжди вдається: готуємо хачапурі за 15 хвилин, як зірковий суддя "МастерШеф"

Якщо не маєте багато часу, спробуйте приготувати хачапурі за цим рецептом. Суддя "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво розповів, як це зробити.

Хачапурі буде готовим вже за 15 хвилин. Тому це ідеальна страва для швидкого обіду, сніданку чи перекусу.

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Хачапурі за 15 хвилин

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2

– 150 мілілітрів кефіру;– 1 яйце;– 0,5 чайної ложки солі;– 0,5 чайної ложки цукру;– 1,5 столової ложки олії;– 5 грамів розпушувача;– 250 грамів борошна.– 300 грамів сиру сулугуні;– 1 яйце.

Приготування:

Кефір, яйце, сіль, цукор та олію змішайте вінчиком. Додайте борошно, розпушувач та замісіть тісто. Сир натріть та перемішайте з яйцем. Поділіть тісто на дві частини, розкачайте, додайте половину сиру та зберіть, як на відео. Розкачайте та смажте на сухій пательні по 5 хвилин з кожної сторони.