Рецепт, який завжди вдається: готуємо хачапурі за 15 хвилин, як зірковий суддя "МастерШеф"
6 травня 2024, 16:18Читать новость на русском
Джерело:hectorjimenezbravo
Якщо не маєте багато часу, спробуйте приготувати хачапурі за цим рецептом. Суддя "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво розповів, як це зробити.
Хачапурі буде готовим вже за 15 хвилин. Тому це ідеальна страва для швидкого обіду, сніданку чи перекусу.
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Хачапурі за 15 хвилин
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
– 150 мілілітрів кефіру;
– 1 яйце;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 0,5 чайної ложки цукру;
– 1,5 столової ложки олії;
– 5 грамів розпушувача;
– 250 грамів борошна.
Для начинки:
– 300 грамів сиру сулугуні;
– 1 яйце.
Приготування:
- Кефір, яйце, сіль, цукор та олію змішайте вінчиком.
- Додайте борошно, розпушувач та замісіть тісто.
- Сир натріть та перемішайте з яйцем.
- Поділіть тісто на дві частини, розкачайте, додайте половину сиру та зберіть, як на відео.
- Розкачайте та смажте на сухій пательні по 5 хвилин з кожної сторони.