На Святвечірній стіл: ніжний хек у томатному соусі

Риба – це справжня зірка пісного застілля, яку можна приготувати у безліч способів. Хек у томатному соусі чудово доповнить ваш стіл та не змусить довго стояти біля плити.

Хек – чудова опція для Святвечора, яку можна придбати у будь-якому магазині навіть в останній момент. У поєднанні з овочами та томатним соусом він здатен стати головною стравою святкового столу. Готувати його дуже легко та швидко, тож якщо вам бракує часу для приготування, то цей рецепт саме для вас.

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Рецепт хека у томатному соусі

Час: 50 хвилин

Порцій: 5

Гарний вибір для пісного застілля / Фото Fajne gotowanie

Інгредієнти:

700 грамів хека (2 тушки);

70 грамів томатної пасти;

3 лаврових листки;

30 грамів цукру;

2 цибулини;

2 морквини;

4 столові ложки борошна;

1/2 чайної ложки солі;

1/4 чайної ложки перцю.

Приготування: