Хек у зеленому часниковому соусі: смачна вечеря за 30 хвилин
17 вересня 2021 , 14:58Читать новость на русском
Джерело:Сook today
Любите рибу, але у вас завжди обмаль часу на кухню? Тоді цей рецепт – саме для вас. Ніжною білою рибкою в пікантному соусі ви смакуватимете буквально за пів години!
Срібляста мерлуза, або хек, популярна не лише в Україні, а й в Іспанії. На Іберійському півострові її готують з ароматним зеленим часниковим соусом. Упевнені, ця страва часто з'являтиметься на вашому столі.
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Хек чудово смакує з вареною чи печеною картоплею. Також до нього можна приготувати пюре із зеленого горошку.
Рецепт хека в зеленому часниковому соусі
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2
Хек в зеленому часниковому соусі / Фото Гастроном
– 4 стейки хека;
– 3 зубчики часнику;
– 3 ст. л. петрушки;
– 1 лавровий листок;
– 4 ст. л. оливкової олії.
Приготування:
- Часник почистіть від лушпиння й подрібніть ножем.
- Зелень петрушки дрібно наріжте.
Приготування страви / Фото Їжа
- Розігрійте сковорідку з оливковою олією й обсмажте на ній зелень із часником. Стежте, щоб не пригоріли!
- Викладіть стейки хека на сковорідку й обсмажте разом із зеленим часниковим соусом. Посоліть рибу на свій смак.
Приготування страви / Фото Їжа
- Додайте до риби лавровий лист.
Приготування страви / Фото Їжа
- Посмажте стейки хека з обох сторін до готовності.
- Подавайте рибу до столу із соусом, у якому вона готувалася.
Смачного!