Хек у зеленому часниковому соусі: смачна вечеря за 30 хвилин

Любите рибу, але у вас завжди обмаль часу на кухню? Тоді цей рецепт – саме для вас. Ніжною білою рибкою в пікантному соусі ви смакуватимете буквально за пів години!

Срібляста мерлуза, або хек, популярна не лише в Україні, а й в Іспанії. На Іберійському півострові її готують з ароматним зеленим часниковим соусом. Упевнені, ця страва часто з'являтиметься на вашому столі.

Читайте також Чим замінити шашлик: швидкі страви з курятини на мангалі та в духовці

Хек чудово смакує з вареною чи печеною картоплею. Також до нього можна приготувати пюре із зеленого горошку.

Рецепт хека в зеленому часниковому соусі

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2



Хек в зеленому часниковому соусі / Фото Гастроном

– 4 стейки хека;– 3 зубчики часнику;– 3 ст. л. петрушки;– 1 лавровий листок;– 4 ст. л. оливкової олії.

Приготування:

Часник почистіть від лушпиння й подрібніть ножем.

Зелень петрушки дрібно наріжте.



Приготування страви / Фото Їжа

Розігрійте сковорідку з оливковою олією й обсмажте на ній зелень із часником. Стежте, щоб не пригоріли!

Викладіть стейки хека на сковорідку й обсмажте разом із зеленим часниковим соусом. Посоліть рибу на свій смак.



Приготування страви / Фото Їжа

Додайте до риби лавровий лист.



Приготування страви / Фото Їжа

Посмажте стейки хека з обох сторін до готовності.

Подавайте рибу до столу із соусом, у якому вона готувалася.

Смачного!