Хрумка і соковита: рецепт курячих відбивних з сирною скоринкою

Як перетворити банальну страву з курятини у справжній кулінарний шедевр? Шеф-кухар Валентина Саєнко поділилася з читачами рецептом смачної курки з хрумкою сирною скоринкою.

Курячі відбивні люблять майже всі. А якщо зробити їх оригінальними? Для цього шеф-кухар переробила рецепт панірування м'яса. Вона додала спеції та секретний інгредієнт – сир.

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Який сир обрати – вирішувати вам, але ми радимо зупинити свій вибір на Грана падано. Він вміру солоний, та потрібної структури, яка ідеально підійде для паніровки курятини.

Рецепт курячих відбивних з сирною скоринкою

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 4

– 2 курячих філе;– 3 сирих курячих яйця;– 4 зубчики часнику;– невеликий пучок петрушки;– 1 гілочка розмарину;– 4 шматочки білого хліба;– 150 грамів пшеничного борошна;– 100 грамів сиру Грана падано;– сіль;– чорний мелений перець;– мелена копчена паприка.

Приготування:

Куряче філе зачищаємо, відрізаємо мале філе. Велике філе нарізаємо на три частини. Відбиваємо кожну під шаром харчової плівки. Важливо відбивати обережно, щоб філе не порвалося.

Курячі яйця збиваємо до однорідності й додаємо подрібнений часник.

Пшеничне борошно змішуємо з дрібкою солі, перцем та паприкою.

В чашу блендера закидаємо: хліб, листя петрушки, розмарин і сир. Перебиваємо. Ароматні сухарі для панірування готові.

Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії на середньому вогні. Філе обсипаємо борошном, занурюємо в яйце і потім в сирні сухарі. Смажимо з двох сторін до рум'яності.

Подавайте курячі відбивні з улюбленим соусом та гарніром.

Смачного!