Хліб без замісу: рецепт домашньої здоби з трьох інгредієнтів
4 жовтня 2022 , 15:48
Джерело:інстаграм Смачні домашні рецепти
Щоб швидко спекти домашній хліб, не потрібно годинами вимішувати тісто. Скористайтеся рецептом без замісу та всього з кількох інгредієнтів.
Що може бути краще і смачніше хрумкого, домашнього хліба? Правильно, нічого! Ми дібрали для вас рецепт домашньої здоби без довготривалого замісу тіста та мінімумом інгредієнтів.
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Рецепт хліба без замісу
- Час: 8 – 10 годин
- Порції: 1
– 500 грамів пшеничного борошна;
– 340 мілілітрів води кімнатної температури;
– 1/4 чайної ложки сухих дріжджів;
– 8 грамів солі.
Приготування:
- У воді кімнатної температури розмішуємо сухі дріжджі, сіль, з'єднуємо з просіяним пшеничним борошном, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо при кімнатній температурі на 12 годин.
- ️Поверхню присипаємо борошном, викладаємо тісто, скручуємо в рулетик і защіпуємо краї. Тісто липне – це нормально. Так робимо декілька раз защіпуючи краї. Перевертаємо, поверхня майбутньої паляниці має натягнутися як булька.
- ️Перекладаємо тісто в миску застелену рушником і присипану борошном. Залишаємо ще на 1 – 2 години.
- ️Розігріваємо духовку разом із деко до 230 – 250 градусів протягом 30 хвилин. Деко має бути розпечене.
- ️На дно духовки кладемо додаткову форму, в яку треба налити склянку окропу – для хрумкої скоринки.
- ️Перевертаємо на пергамент тісто, робимо надріз, один чи декілька і пергамент з тістом переносимо на розпечене деко.
- ️Випікаємо на рівні нижче середнього, але не на найнижчому, 30 хвилин з водою, потім воду забираємо і печемо ще 5 – 7 хвилин.
Випікання в гусятниці
- ️Духовку розігріваємо з гусятницею, перекладаємо пергамент з хлібом та кладемо всередину 2 кубики льоду, щоб створити парову баню.
- Накриваємо і печемо 30 хвилин з кришкою. Кришку обережно знімаємо і печемо ще 10 хвилин без неї.
- ️Після випікання даємо хлібу повністю охолонути.
Смачного!