Корисно та смачно: рецепт домашнього хліба із зеленої гречки
18 серпня 2021 , 11:41Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Fat Killers
Домашній хліб – найкращий, а якщо він щей корисний, низькокалорійний та без цукру – смакота! Ми підготували для вас рецепт гречаного хліба, який ви з легкістю можете приготувати вдома для родини.
Гречаний хліб – це поживна та корисна здоба, яка не зашкодить вашій фігурі. До тіста ви можете додавати будь-яке улюблене насіння, навіть чіа.
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Рецепт домашнього хліба із зеленої гречки
- Час: 24 години
- Порції: 1
Гречаний хліб / Фото Fat Killers
– 500 г зеленої гречки;
– 3 мл соку лимона;
– 15 г насіння льону/кунжуту/гарбуза;
– 2 г соди;
– сіль на ваш смак.
Приготування:
- Заздалегідь замочіть зелену гречку у чистій воді на 8 годин. Промийте її та злийте воду.
- Влийте до набухлої гречки лимонний сік, додайте соду та сіль на ваш смак. Ретельно перебийте насіння в блендері.
- Змішайте насіння та гречку, знову перебийте блендером та накрийте шаром харчової плівки. Зробіть у плівці невеликий отвір.
- Залишіть гречку ще на 8 – 12 годин.
- Перелийте тісто в силіконову форму для випікання, посипте насінням зверху та відправте в духовку.
- Випікайте хліб при 180 градусах протягом 1,5 – 2 годин.
Гречаний хліб / Фото Fat Killers
- Перевірте готовність здоби за допомогою зубочистки: встроміть її в хліб, вона повинна залишитись сухою.
- Охолодіть готовий хліб та наріжте на порції шматочки. Смачного!