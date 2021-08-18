Корисно та смачно: рецепт домашнього хліба із зеленої гречки

18 серпня 2021 , 11:41
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Джерело:

інстаграм Fat Killers

Домашній хліб – найкращий, а якщо він щей корисний, низькокалорійний та без цукру – смакота! Ми підготували для вас рецепт гречаного хліба, який ви з легкістю можете приготувати вдома для родини.

Гречаний хліб – це поживна та корисна здоба, яка не зашкодить вашій фігурі. До тіста ви можете додавати будь-яке улюблене насіння, навіть чіа.

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Рецепт домашнього хліба із зеленої гречки

  • Час: 24 години
  • Порції: 1


Гречаний хліб / Фото Fat Killers

Інгредієнти:
 – 500 г зеленої гречки;
 – 3 мл соку лимона;
 – 15 г насіння льону/кунжуту/гарбуза;
 – 2 г соди;
 – сіль на ваш смак.

Приготування:

  1. Заздалегідь замочіть зелену гречку у чистій воді на 8 годин. Промийте її та злийте воду.
  1. Влийте до набухлої гречки лимонний сік, додайте соду та сіль на ваш смак. Ретельно перебийте насіння в блендері.
  1. Змішайте насіння та гречку, знову перебийте блендером та накрийте шаром харчової плівки. Зробіть у плівці невеликий отвір.
  1. Залишіть гречку ще на 8 – 12 годин.
  1. Перелийте тісто в силіконову форму для випікання, посипте насінням зверху та відправте в духовку.
  1. Випікайте хліб при 180 градусах протягом 1,5 – 2 годин.


Гречаний хліб / Фото Fat Killers

  1. Перевірте готовність здоби за допомогою зубочистки: встроміть її в хліб, вона повинна залишитись сухою.
  1. Охолодіть готовий хліб та наріжте на порції шматочки. Смачного!
Автор: Богданна Рибак