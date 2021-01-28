Як приготувати хліб в духовці на сухих дріжджах: рецепт

Найсмачніший хліб – приготований власноруч, руками та з простих інгредієнтів, які знайдуться на кухні у кожної господині.

Джерело: Smachno News

Аромат свіжої випічки завжди зачаровує та викликає шалений апетит. Пухкий домашній хліб з хрумкою скоринкою… смакота!

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Для приготування домашнього хліба вам не потрібно купувати дорогі інгредієнти, а свіжі дріжджі ми пропонуємо замінити на сухі.

Досить купувати магазинний хліб, печіть його вдома та залучайте до приготування всю родину!

Як спекти домашній хліб на сухих дріжджах

Ретельно просійте борошно через дрібне сито. Змішайте його з сухими дріжджами та сіллю. Перемішуйте інгредієнти протягом хвилини, важливо, щоб борошно наситилося киснем. Підігрійте воду до 40 градусів, введіть у сухі інгредієнти та замісіть тісто. Готове тісто накрийте харчовою плівкою та залишіть підійти в теплому місці протягом 12-18 годин. Розігрійте духовку до 240 градусів та нагрійте деко протягом 10 хвилин. На прогріте деко викладіть сформовану буханку хліба та відправте пектись на 45 хвилин. Смачного!

– 375-405 г борошна;– 375 мл води;– ½ ч. л сухих дріжджів;– 1 ст. л морської солі.