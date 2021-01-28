Як приготувати хліб в духовці на сухих дріжджах: рецепт

28 січня 2021 , 16:40
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Найсмачніший хліб – приготований власноруч, руками та з простих інгредієнтів, які знайдуться на кухні у кожної господині.

Джерело: Smachno News

Аромат свіжої випічки завжди зачаровує та викликає шалений апетит. Пухкий домашній хліб з хрумкою скоринкою… смакота!

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Для приготування домашнього хліба вам не потрібно купувати дорогі інгредієнти, а свіжі дріжджі ми пропонуємо замінити на сухі.

Досить купувати магазинний хліб, печіть його вдома та залучайте до приготування всю родину!

Як спекти домашній хліб на сухих дріжджах

Інгредієнти:
– 375-405 г борошна;
– 375 мл води;
– ½ ч. л сухих дріжджів;
– 1 ст. л морської солі.
  1. Ретельно просійте борошно через дрібне сито. Змішайте його з сухими дріжджами та сіллю. Перемішуйте інгредієнти протягом хвилини, важливо, щоб борошно наситилося киснем.
  2. Підігрійте воду до 40 градусів, введіть у сухі інгредієнти та замісіть тісто.
  3. Готове тісто накрийте харчовою плівкою та залишіть підійти в теплому місці протягом 12-18 годин.
  4. Розігрійте духовку до 240 градусів та нагрійте деко протягом 10 хвилин.
  5. На прогріте деко викладіть сформовану буханку хліба та відправте пектись на 45 хвилин. Смачного!