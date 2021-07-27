Королівський десерт: рецепт улюбленого хлібного пудингу принцеси Діани
27 липня 2021 , 17:35Читать новость на русском
Джерело:Do you remember
Щоб приготувати справжній хлібний пудинг, яким ласувала принцеса Діана, вам потрібні звичні продукти та трішки часу. А рецептом поділився кухар Королівської родини Даррен Макґреді!
Рецептом фірмового хлібного пудингу принцеси Діани поділився шеф-кухар Даррен Макґреді, адже це єдина страва з раціону принцеси, котра не була дієтичною.
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Як стверджуєш шеф-кухар, принцеса Діана після розлучення пильно стежила за своїм харчуванням, але цей пудинг був винятком з правил.
Даррен Макґреді / Фото Do you remember
Рецепт хлібного пудингу
- Час: 90 хвилин + 8 – 9 годин для замочування родзинок
- Порції: 4
Фото Do you remember
– 12 шматочків білого хліба;
– 120 г м'якого вершкового масла;
– 9 яєчних жовтків;
– 170 г цукру;
– 1 стручок ванілі;
– 150 мл молока;
– 400 мл жирних вершків 30 – 33%;
– 100 г білих родзинок;
– 100 г пластівців мигдалю;
– 4 ст. л. Амарето;
– 1 ч. л. цукру;
– 1 ч. л. ванільного цукру.
- Родзинки промийте окропом та замочіть в ньому на 5 хвилин. Злийте воду та замочіть родзинки на ніч в лікері.
- Через 8 – 9 годин після замочування родзинок можна розпочинати приготування страви.
- Зі шматочків хліба зріжте шкірочки.
- Жовтки збийте зі 170 грамами цукру.
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Молоко та вершки вилийте в каструлю та додайте стручок ванілі. Доведіть суміш до кипіння та одразу зніміть з плити.
- Вийміть ваніль, розріжте її повздовж та дістаньте насіння.
- Влийте молоко в яєчну суміш тонкою цівкою при постійному збиванні.
- Рясно змастіть деко для випікання вершковим маслом. Також змастіть маслом хліб.
- Три з дванадцяти м'якушів хліба наріжте середнім кубиком та викладіть на дно форми.
- Зверху посипте родзинками.
- Хліб, що залишився наріжте трикутниками та викладіть у форму для випікання.
Фото Do you remember
- Залийте все яєчною сумішшю та залишіть страву на 20 хвилин.
- У великому деку зробіть водяну баню: налийте воду та відправте в духовку на нижній рівень.
- Випікайте пудинг 30 – 40 хвилин.
- Вийміть страву та посипте цукром. Щоб він карамелізувався використайте пальник або режим "Гриль".
- Готовий пудинг посипте мигдалем та цукровою пудрою. Смачного!