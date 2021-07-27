Королівський десерт: рецепт улюбленого хлібного пудингу принцеси Діани

Щоб приготувати справжній хлібний пудинг, яким ласувала принцеса Діана, вам потрібні звичні продукти та трішки часу. А рецептом поділився кухар Королівської родини Даррен Макґреді!

Рецептом фірмового хлібного пудингу принцеси Діани поділився шеф-кухар Даррен Макґреді, адже це єдина страва з раціону принцеси, котра не була дієтичною.

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Як стверджуєш шеф-кухар, принцеса Діана після розлучення пильно стежила за своїм харчуванням, але цей пудинг був винятком з правил.



Даррен Макґреді / Фото Do you remember

Рецепт хлібного пудингу

Час: 90 хвилин + 8 – 9 годин для замочування родзинок

90 хвилин + 8 – 9 годин для замочування родзинок Порції: 4



Фото Do you remember

Родзинки промийте окропом та замочіть в ньому на 5 хвилин. Злийте воду та замочіть родзинки на ніч в лікері. Через 8 – 9 годин після замочування родзинок можна розпочинати приготування страви. Зі шматочків хліба зріжте шкірочки. Жовтки збийте зі 170 грамами цукру. Розігрійте духовку до 180 градусів. Молоко та вершки вилийте в каструлю та додайте стручок ванілі. Доведіть суміш до кипіння та одразу зніміть з плити. Вийміть ваніль, розріжте її повздовж та дістаньте насіння. Влийте молоко в яєчну суміш тонкою цівкою при постійному збиванні. Рясно змастіть деко для випікання вершковим маслом. Також змастіть маслом хліб. Три з дванадцяти м'якушів хліба наріжте середнім кубиком та викладіть на дно форми. Зверху посипте родзинками. Хліб, що залишився наріжте трикутниками та викладіть у форму для випікання.





Фото Do you remember

Залийте все яєчною сумішшю та залишіть страву на 20 хвилин. У великому деку зробіть водяну баню: налийте воду та відправте в духовку на нижній рівень. Випікайте пудинг 30 – 40 хвилин. Вийміть страву та посипте цукром. Щоб він карамелізувався використайте пальник або режим "Гриль". Готовий пудинг посипте мигдалем та цукровою пудрою. Смачного!

– 12 шматочків білого хліба;– 120 г м'якого вершкового масла;– 9 яєчних жовтків;– 170 г цукру;– 1 стручок ванілі;– 150 мл молока;– 400 мл жирних вершків 30 – 33%;– 100 г білих родзинок;– 100 г пластівців мигдалю;– 4 ст. л. Амарето;– 1 ч. л. цукру;– 1 ч. л. ванільного цукру.