Рецепт хрумких хлібців з прованськими травами від Лізи Глінської

Обожнюєте похрумтіти смачненькими хлібцями під серіал або цікаве шоу? Ліза Глінська підготувала для вас чудовий рецепт домашніх хлібців без яєць та дріжджів, котрі легко приготувати власноруч.
Відома українська кондитерка Ліза Глінська поділилася з читачами рецептом домашніх хлібців з прованськими травами, які ви з легкістю можете приготувати вдома.
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Подавайте хлібці до столу з різноманітними намазками або ласуйте ними з чаєм.
Рецепт домашніх хлібцівІнгредієнти:
– 200 г борошна;
– 4 г солі;
– ½ ч. л прованських трав;
– 50 мл оливкової олії;
– 100 мл води.
- Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок.
- Змішайте борошно з сіллю та прованськими травами.
- Влийте до борошна води та олії й замісіть однорідне тісто.
- Накрийте тісто шаром харчової плівки та залишіть його на годинку відпочити.
- Розділіть тісто на шматочки розміром з волоський горіх. Розкачайте шматочки тіста тонким шаром.
- Перекладіть тісто на деко та випікайте хлібці в духовці розігрітій до 180 градусів 5 – 10 хвилин. Смачного!
Рецепт приготування домашніх хлібців – відео: