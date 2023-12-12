Такого ви ще не їли: королівський рецепт холодцю до святкового столу

12 грудня 2023, 13:15
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Джерело:

Shuba

Холодець – традиційна страва на Новий рік. Зробити його дуже просто – потрібні лише найпростіші інгредієнти та трохи часу.

Запашний та наваристий холодець можна приготувати з курки. Ба більше, страва саме з неї буде найшвидшою в приготуванні.

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Рецепт святкового холодцю з курки

  • Час: 1 година
  • Порцій: 10
Інгредієнти:
– 2 кілограми курячих ніжок та крилець;
– 1 цибулина;
– 1 морква;
– 1 корінь петрушки;
– 4 зубчики часнику;
– 1 лавровий лист;
– 6 горошин чорного перцю;
– сіль до смаку.

Приготування:

  1. Курячі ніжки та крильця ретельно вимийте, покладіть у велику каструлю з водою і на сильному вогні доведіть до кипіння. Шумівкою зніміть піну.
  2. Цибулю, моркву і корінь петрушки почистьте, 3 хвилини обсмажте на сухій розжареній сковороді та додайте у каструлю. Зменште вогонь до середнього і варіть холодець під кришкою 4 години.
  3. Шумівкою вийміть з бульйону курячі ніжки, крильця та овочі. Бульйон процідить через сито в окрему каструлю.
  4. Куряче м'ясо відділіть від кісток і дрібно поріжте разом зі шкіркою. Перекладіть у глибокі тарілки, в яких застигатиме холодець.
  5. Зубчики часнику наріжте тонкими пластинами, після чого дрібно порубайте, додайте в миску до курки та перемішайте.
  6. Розлийте бульйон у глибокі тарілки з м'ясом. Поставте їх у холодильник до повного застигання. За бажанням, прикрасьте готовий курячий холодець зеленню, відвареними овочами чи яйцями.
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Автор: Ольга Котів