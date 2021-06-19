П'ять найкращих рецептів холодної кави

У літні спекотні дні холодна кава чудово освіжає та бадьорить. Ми підготували для вас рецепти напою, які ви можете приготувати вдома.
Холодна кава – популярний літній напій. На її основі готують різноманітні напої та коктейлі з додаванням льоду, молока, морозива, збитих вершків та свіжого соку.
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Також популярний інший метод заварювання кави – холодний або Cold Brew. У такому вигляді напій не вживають, а використовують для коктейлів. Термін зберігання у холодильнику – 7 – 14 днів.
Як приготувати Cold Brew
Натуральну мелену каву заливають холодною водою у співвідношенні 1:4, настоюють від 8 до 24 годин, потім декілька разів пропускають через сито, паперовий фільтр, відправляють у холодильник.
Коктейль Cold Brew з сиропом
- Час: 5 хвилин
- Порції: 2 – 3
- Калорійність: 207 ккал
– 50 мілілітрів готового Cold Brew;
– 100 мілілітрів холодного молока 2,5 – 3,2 %;
– 1 чайна ложка кленового сиропу;
– лід.
- У склянки розлийте готовий Cold Brew, додайте холодне молоко, сироп.
- Далі – додайте кубики льоду. Не забудьте про соломинки, одразу подавайте.
Коктейль Cold Brew/ Фото Unsplash
Як приготувати фрапучино
- Час: 10 хвилин
- Порції: 2 – 3
- Калорійність: 292 ккал
– 100 мілілітрів кави;
– 100 мілілітрів молока 2,5 – 3,2%;
– 2 чайні ложки цукру;
– 1 – 2 столові ложки карамельний сироп;
– збиті вершки;
– лід.
- Заваріть каву, залиште для охолодження.
- У блендер вилийте каву, додайте лід, молоко, цукор, сироп, збийте 30 секунд до однорідної консистенції.
- Напій вилийте у келихи, додайте зверху збиті вершки, задекоруйте сиропом.
Фрапучино/Фото Unsplash
Холодна кава з морозивом
- Час: 10 хвилин
- Порції: 2 – 3
- Калорійність: 157 ккал
– 150 мілілітрів кави;
– 50 грамів морозива;
– 10 грамів цукрової пудри;
– 20 грамів чорного шоколаду.
- Заваріть каву, процідіть, залиште для охолодження.
- Шоколад подрібніть у крихту, викладіть у келихи. Далі – додайте каву, зверху викладіть морозиво.
Холодна кава з морозивом / Фото Unsplash
Холодна кава зі збитими вершками
- Час: 15 хвилин
- Порції: 2 – 3
- Калорійність: 109 ккал
– 15 грамів натуральної меленої кави;
– 30 мілілітрів вершків 33%;
– 10 грамів цукрової пудри.
- Для приготування напою заваріть каву.
- Збийте міксером у пишну піну вершки з цукровою пудрою.
- Вилийте каву у склянки, залиште для охолодження кілька хвилин. У теплу каву викладіть збиті вершки.
Холодна кава з вершками/ Фото Unsplash
Кавовий коктейль з апельсиновим соком
- Час: 10 хвилин
- Порції: 2 – 3
- Калорійність: 127 ккал
– 200 мілілітрів свіжого апельсинного соку;
– апельсинова цедра;
– подвійне еспресо;
– 20 мілілітрів карамельного сиропу;
– лід.
Кавовий коктейль / Фото Pexels
- Келихи наповніть льодом, зверху додайте сироп.
- Далі – влийте свіжий апельсиновий сік, додайте – еспресо, перемішайте. За бажанням задекоруйте цедрою. Смачного!