Швидко та просто: ароматний домашній холодник з буряків та айрану за рецептом Лізи Глінської

Холодник – неймовірно смачний холодний суп з буряками та айраном, який чудово смакує в спекотні дні. Талановита кулінарка Ліза Глінська поділилася покроковим рецептом приготування супу, який точно сподобається вашій родині.

Цей суп неодмінно стане вашим улюбленим, адже не потребує багато зусиль у приготуванні, а смакує наче з ресторану.

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Рецепт холодника з буряком та айраном

Час: 120 хвилин;

120 хвилин; Порції: 6 – 8



Холодник / Скріншот з ютубу кулінарки

– 3 шт. відварених курячих яєць;– 3 – 4 огірки;– 1 л айрану або кефіру;– зелена цибуля;– кріп;– 200 мл овочевого бульйону;– 3 шт. варених буряків;– 1 ст. л. хрону;– сіль на ваш смак;– 100 г сметани;– перепелині яйця.

Приготування:

Для приготування холодника потрібно натерти буряк та яйця на грубій тертці. Щоб не пофарбувати руки буряком радимо вам одягнути рукавички.

Приготування холодника / Скріншот з ютубу кулінарки

Почистіть огірки від шкірки, зріжте плодоніжки та наріжте дрібною соломкою.



Приготування холодника / Скріншот з ютубу кулінарки

Дрібно наріжте цибулю та кріп.



Приготування холодника / Скріншот з ютубу кулінарки

З'єднайте всі нарізані інгредієнти в глибокій мисці та заправте айраном.



Приготування холодника / Скріншот з ютубу кулінарки

Додайте хрону та перемішайте холодник.



Приготування холодника / Скріншот з ютубу кулінарки

Вилийте в миску овочевий бульйон, додайте сметану та перемішайте.



Приготування холодника / Скріншот з ютубу кулінарки

Посоліть та поперчіть холодник на ваш смак, викладіть відварені перепелині яйця та подавайте до столу. Смачного!



Приготування холодника / Скріншот з ютубу кулінарки

Рецепт приготування холодника вдома – відео: