Холодник врятує у спеку: рецепт страви з буряком від директорки Школи леді Тетяни Мокріді

Холодник – рідка страва з буряків та сезонних овочів, що подається до столу виключно холодною. Зараз якраз вдалий час для приготування холодника, адже він добре втамовує спрагу та охолоджує.

Коли за вікном +28 – 30 градусів не те що їсти, навіть дихати важко. Чим же харчуватися протягом дня, щоб залишилися сили? Тетяна Мокріді – директорка школи леді реаліті-шоу "Від пацанки до панянки" поділилася з читачами рецептом смачного, а головне холодного супу з буряків.

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Рецепт цього холодника належить сім'ї Тетяни Мокріді, отож не забудьте його записати або зберегти.



Тетяна Мокріді / Новий канал

Одне з правил нашої сім’ї – приготування страв із сезонних продуктів. Ми – та родина, в якої на обід завжди є перша страва. Коли позначка термометру сягає +40, то охолодитися можна холодником. Тим більше, що зараз доступні молоденькі бурячки, огірочки, редис, прокоментувала директорка.

Рецепт холодника

Час: 24 години

24 години Порції: 6

6 Калорійність на 100 грамів: 109 ккал



Холодник / Фото Новий канал

Відваріть буряк до готовності. Охолодіть овоч, зніміть шкірку та наріжте кубиками. Перекладіть буряк до каструлі. Закип'ятіть воду. Охолодіть її та залийте буряк. Дрібно наріжте зелень, посоліть та розітріть. Перекладіть у каструлю. Влийте сметану до заготовки на холодник. Додайте на смак сіль, сік лимону. Залиште каструлю на ніч у холодильнику. Поріжте огірки та редис кубиками, покладіть у каструлю. Відваріть яйця, поріжте навпіл та додайте до холодника. Подавати можна з кубиками льоду. Смачного!

– 5 шт. молодих буряків;– 3 л води;– 400 г сметани;– 5 шт. огірків;– 10 шт. редиски;– 5 – 6 шт. курячих яєць;– 1 лимон;– кріп на ваш смак;– молода зелена цибулька на ваш смак;– сіль на ваш смак.