Холодний чай у літню спеку: три прості рецепти

Холодний чай з м'ятою або лимоном – чудово втамовує спрагу у спекотні дні. Ми підготували для вас рецепти освіжаючого напою на будь-який смак.

У літню спеку можна втамувати спрагу не тільки прохолодною водою, але приготувати тонізуючий напій – холодний чай. Ми підготували для вас прості рецепти, які сподобаються усім.

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Для приготування напою використовуйте зелений, чорний чай, пелюстки "суданської троянди" – каркаде. Також до чаю ви можете додавати мед, цукор, солодкі сиропи, м'яту, лимони або апельсини, сезонні фрукти та ягоди.

Холодний чай з лимоном/ Фото Unsplash

Холодний чай з лимоном

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 1 – 2

1 – 2 Калорійність на 100 грамів: 29 ккал

Лимон помийте, з одного вичавіть сік, інший – наріжте скибочками. М'яту помийте. Заваріть чай, залиште для охолодження на 15 хвилин. До чаю додайте лимонний сік, мед, перемішайте до розчинення. У склянки викладіть лимонні скибочки, листя м'яти, додайте холодний чай. За бажанням додайте лід.

– 2 чайні ложки чорного чаю;– м'ята;– 1 літр окропу;– 1 чайна ложка меду;– 2 лимони.

Холодний чай з льодом/ Фото Unsplash

Холодний чай з м'ятою

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 1 – 2

1 – 2 Калорійність на 100 грамів: 33 ккал

Лимон помийте, вичавіть сік. Чай залийте окропом, залиште на 20 хвилин. До чаю додайте лимонний сік, цукор, перемішайте до розчинення цукру. Залиште для охолодження. Розлийте у склянки, задекоруйте листочками м'яти. За бажанням додайте лід.

– 1 столова ложка чорного (зеленого) чаю;– 2 гілочки м'яти;– 1 літр окропу;– 1 столова ложка цукру;– 1 лимон.

Холодний каркаде/ Фото Pexels

Холодний чай каркаде

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 1 – 2

1 – 2 Калорійність на 100 грамів: 37 ккал

У чайник викладіть чай, залийте окропом. За бажанням додайте цукор, перемішайте до його розчинення, залиште на одну годину для охолодження. У склянки розлийте чай. За бажанням додайте лід. Смачного!

– 1 – 2 столові ложки пелюсток гібіскусу;– 1 літр окропу;– цукор.