Холодний чай у літню спеку: три прості рецепти

25 червня 2021 , 20:05
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Джерело:

24 канал

Холодний чай з м'ятою або лимоном – чудово втамовує спрагу у спекотні дні. Ми підготували для вас рецепти освіжаючого напою на будь-який смак.

У літню спеку можна втамувати спрагу не тільки прохолодною водою, але приготувати тонізуючий напій – холодний чай. Ми підготували для вас прості рецепти, які сподобаються усім.

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Для приготування напою використовуйте зелений, чорний чай, пелюстки "суданської троянди" – каркаде. Також до чаю ви можете додавати мед, цукор, солодкі сиропи, м'яту, лимони або апельсини, сезонні фрукти та ягоди. 

Холодний чай з лимоном/ Фото Unsplash

Холодний чай з лимоном

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 1 – 2
  • Калорійність на 100 грамів: 29 ккал
Інгредієнти:
– 2 чайні ложки чорного чаю;
– м'ята;
– 1 літр окропу;
– 1 чайна ложка меду;
– 2 лимони.
  1. Лимон помийте, з одного вичавіть сік, інший – наріжте скибочками.
  2. М'яту помийте.
  3. Заваріть чай, залиште для охолодження на 15 хвилин.
  4. До чаю додайте лимонний сік, мед, перемішайте до розчинення.
  5. У склянки викладіть лимонні скибочки, листя м'яти, додайте холодний чай. За бажанням додайте лід.

Холодний чай з льодом/ Фото Unsplash

Холодний чай з м'ятою

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 1 – 2
  • Калорійність на 100 грамів: 33 ккал
Інгредієнти:
– 1 столова ложка чорного (зеленого) чаю;
– 2 гілочки м'яти;
– 1 літр окропу;
– 1 столова ложка цукру;
– 1 лимон.
  1. Лимон помийте, вичавіть сік.
  2. Чай залийте окропом, залиште на 20 хвилин.
  3. До чаю додайте лимонний сік, цукор, перемішайте до розчинення цукру.
  4. Залиште для охолодження.
  5. Розлийте у склянки, задекоруйте листочками м'яти. За бажанням додайте лід.

Холодний каркаде/ Фото Pexels

Холодний чай каркаде

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 1 – 2
  • Калорійність на 100 грамів: 37 ккал
Інгредієнти:
– 1 – 2 столові ложки пелюсток гібіскусу;
– 1 літр окропу;
– цукор.
  1. У чайник викладіть чай, залийте окропом. За бажанням додайте цукор, перемішайте до його розчинення, залиште на одну годину для охолодження.
  2. У склянки розлийте чай. За бажанням додайте лід. Смачного!
Автор: Євгенія Тугушева