Раз-два і готово: елементарний літній торт без випікання

24 липня 2023, 13:37
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Джерело:

Ектор Хіменес-Браво

Влітку не хочеться довго готувати на кухні, а особливо, якщо мова йде про випікання солодких тортів. У нас є рецепт холодного сирника без випікання.

Що може бути краще за шоколад, печиво та солодощі? Правильно – торт з солодощів! А приготувати його надзвичайно просто, адже для цього навіть не потрібно використовувати духовку.

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Рецепт холодного сирника без випічки

  • Час: 14 годин
  • Порції: 8 – 10
Інгредієнти:
 – 300 грамів крекера;
 – 100 грамів вершкового масла;
 – 1,5 ложки какао;
 – плитка шоколаду;
 – 900 грамів крем-сиру кімнатної температури;
 – 150 грамів цукрової пудри;
 – 1 пакетик ванільного цукру;
 – 250 грамів жирних вершків 33%;
 – 5 грамів желатину;
 – 20 грамів води;
 _ 250 грамів молочного шоколаду;
 – 150 грамів вершків для ганаша;
 – 30 грамів повітряних рисових кульок.

Приготування:

  • Крекери подрібнюємо до крихт і змішуємо з какао та розтопленим вершковим маслом.
  • Завчасно окремо замочуємо желатин в холодній воді.
  • Викладаємо шматки шоколаду по бортиках форми, а на дно засипаємо крекерну масу, пресуючи її склянкою. Ставимо основу в морозильну камеру на 15 хвилин.
  • Змішуємо крем-сир, цукрову пудру, ванільний цукор та вершки, постійно перемішуючи масу до однорідності.
  • Розтоплюємо желатин та додаємо до нього незначну кількість сирної маси. Перемішуємо та вливаємо суміш до загальної маси крем-сиру.
  • Дістаємо форму і вливаємо сирну масу всередину. Ставимо торт в морозилку на 15 хвилин.
  • По проходженню часу змішуємо шоколад з гарячими вершками та повітряними кульками. Заливаємо масою торт зверху та ставимо в холодильник на 12 годин.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак