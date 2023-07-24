Раз-два і готово: елементарний літній торт без випікання
24 липня 2023, 13:37Читать новость на русском
Джерело:Ектор Хіменес-Браво
Влітку не хочеться довго готувати на кухні, а особливо, якщо мова йде про випікання солодких тортів. У нас є рецепт холодного сирника без випікання.
Що може бути краще за шоколад, печиво та солодощі? Правильно – торт з солодощів! А приготувати його надзвичайно просто, адже для цього навіть не потрібно використовувати духовку.
Читайте також "Легко!" на кухні, смачно на столі: готуємо швидкі страви з улюбленими нагетсами
Рецепт холодного сирника без випічки
- Час: 14 годин
- Порції: 8 – 10
– 300 грамів крекера;
– 100 грамів вершкового масла;
– 1,5 ложки какао;
– плитка шоколаду;
– 900 грамів крем-сиру кімнатної температури;
– 150 грамів цукрової пудри;
– 1 пакетик ванільного цукру;
– 250 грамів жирних вершків 33%;
– 5 грамів желатину;
– 20 грамів води;
_ 250 грамів молочного шоколаду;
– 150 грамів вершків для ганаша;
– 30 грамів повітряних рисових кульок.
Приготування:
- Крекери подрібнюємо до крихт і змішуємо з какао та розтопленим вершковим маслом.
- Завчасно окремо замочуємо желатин в холодній воді.
- Викладаємо шматки шоколаду по бортиках форми, а на дно засипаємо крекерну масу, пресуючи її склянкою. Ставимо основу в морозильну камеру на 15 хвилин.
- Змішуємо крем-сир, цукрову пудру, ванільний цукор та вершки, постійно перемішуючи масу до однорідності.
- Розтоплюємо желатин та додаємо до нього незначну кількість сирної маси. Перемішуємо та вливаємо суміш до загальної маси крем-сиру.
- Дістаємо форму і вливаємо сирну масу всередину. Ставимо торт в морозилку на 15 хвилин.
- По проходженню часу змішуємо шоколад з гарячими вершками та повітряними кульками. Заливаємо масою торт зверху та ставимо в холодильник на 12 годин.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати домашню ковбасу з курятини.