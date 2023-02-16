Холодний сирник з вишнею: рецепт без випікання
16 лютого 2023, 11:42Читать новость на русском
Джерело:Таті Чуднова
Сирник – завжди чудова ідея для домашнього десерту. А якщо він щей з вишнею – пальчики оближете.
Через віялові відключення світла не завжди є можливість приготувати щось смачне в духовці, особливо коли мова йде про випічку.
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Ми пропонуємо спробувати холодний чизкейк, а щоб довершити його смак, додайте вишню. Рецепт солодкого торта простий, легкий та з ним у вас не виникнуть труднощі.
Рецепт холодного чизкейка з вишнею
- Час: 6 годин
- Порції: 6
– 300 грамів печива;
– 120 грамів вершкового масла;
– 600 грамів вершкового сиру;
– 2 столові ложки лимонного соку;
– 80 грамів цукрової пудри;
– 200 грамів вершків 33%;
– 20 грамів желатину;
– 100 грамів води.
Для вишневого шару:
– 400 грамів замороженої вишні;
– 100 грамів цукру;
– 36 грамів кукурудзяного крохмалю.
Приготування:
- Підготуйте круглу форму діаметром 22 сантиметри.
- Подрібнюємо печиво в блендері. Розтоплюємо масло в мікрохвильовій печі або у сотейнику.
- Змішуємо печиво з маслом. Викладаємо печиво у форму та розподіляємо по дну, вирівнюємо склянкою або ложкою. Ставимо у холодильник на 20 – 30 хвилин.
- Желатин заливаємо прохолодною водою та залишаємо набухати на 10 хвилин.
- Вичавлюємо сік лимона або лайма, змішуємо його з вершковим сиром, вершками та цукровою пудрою до однорідної консистенції. Збиваємо за допомогою міксера або блендера до м’яких піків.
- Далі розтоплюємо желатин у мікрохвильовій печі або на водяній бані. Перемішуємо суміш до повного розчинення желатину та грудочок у ньому.
- Додаємо до желатину кілька ложок сирної маси та перемішуємо. І змішуємо за допомогою вінчика желатин з основною сирною начинкою.
- Викладаємо сиркову начинку у форму з печивом та розподіляємо рівномірно по поверхні. Відправляємо у холодильник на 2 – 3 години.
- Вишню кладемо у каструлю з товстим дном та чекаємо поки розтане. Додаємо цукор, перемішуємо до його розчинення. Всипаємо крохмаль та мішаємо до загущення маси.
- Прибираємо з вогню, перекладаємо в інший посуд та накриваємо плівкою у контакт.
- Коли вишня повністю охолола, викладаємо її на чизкейк, вирівнюємо та ставимо у холодильник на 1 – 2 години.
Смачного!