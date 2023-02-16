Холодний сирник з вишнею: рецепт без випікання

Сирник – завжди чудова ідея для домашнього десерту. А якщо він щей з вишнею – пальчики оближете.

Через віялові відключення світла не завжди є можливість приготувати щось смачне в духовці, особливо коли мова йде про випічку.

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Ми пропонуємо спробувати холодний чизкейк, а щоб довершити його смак, додайте вишню. Рецепт солодкого торта простий, легкий та з ним у вас не виникнуть труднощі.

Рецепт холодного чизкейка з вишнею

Час: 6 годин

6 годин Порції: 6

– 300 грамів печива;– 120 грамів вершкового масла;– 600 грамів вершкового сиру;– 2 столові ложки лимонного соку;– 80 грамів цукрової пудри;– 200 грамів вершків 33%;– 20 грамів желатину;– 100 грамів води.– 400 грамів замороженої вишні;– 100 грамів цукру;– 36 грамів кукурудзяного крохмалю.

Приготування:

Підготуйте круглу форму діаметром 22 сантиметри.

Подрібнюємо печиво в блендері. Розтоплюємо масло в мікрохвильовій печі або у сотейнику.

Змішуємо печиво з маслом. Викладаємо печиво у форму та розподіляємо по дну, вирівнюємо склянкою або ложкою. Ставимо у холодильник на 20 – 30 хвилин.

Желатин заливаємо прохолодною водою та залишаємо набухати на 10 хвилин.

Вичавлюємо сік лимона або лайма, змішуємо його з вершковим сиром, вершками та цукровою пудрою до однорідної консистенції. Збиваємо за допомогою міксера або блендера до м’яких піків.

Далі розтоплюємо желатин у мікрохвильовій печі або на водяній бані. Перемішуємо суміш до повного розчинення желатину та грудочок у ньому.

Додаємо до желатину кілька ложок сирної маси та перемішуємо. І змішуємо за допомогою вінчика желатин з основною сирною начинкою.

Викладаємо сиркову начинку у форму з печивом та розподіляємо рівномірно по поверхні. Відправляємо у холодильник на 2 – 3 години.

Вишню кладемо у каструлю з товстим дном та чекаємо поки розтане. Додаємо цукор, перемішуємо до його розчинення. Всипаємо крохмаль та мішаємо до загущення маси.

Прибираємо з вогню, перекладаємо в інший посуд та накриваємо плівкою у контакт.

Коли вишня повністю охолола, викладаємо її на чизкейк, вирівнюємо та ставимо у холодильник на 1 – 2 години.

Смачного!