Хрумкі цибулеві кільця до Новорічного столу чи під футбол
15 грудня 2022, 11:40Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Олександра Громлюка
Щоб вразити рідних чи друзів, та подати їм щось особливе, але бюджетне до Новорічного столу, або ж під перегляд Чемпіонату світу з футболу – ми пропонуємо звернути увагу на цей рецепт.
Закуска з ріпчастої цибулі в ніжній паніровці справить справжній фурор на будь-якому святкуванні: чи то Різдво, чи новий рік, або просто компанійська вечірка з пивом.
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Така закуска бюджетна та підійде навіть тоді, коли немає світла. За умови, що у вас газова плита. Подавайте її до столу з різноманітними соусами: тартар, кетчупом, майонезом, соусом айолі чи іншим улюбленим.
Рецепт цибулевих кілець в клярі
- Час: 20 хвилин
- Порції: 4
– 350 – 400 грамів ріпчастої цибулі;
– 40 грамів пшеничного борошна;
– 2 сирих курячих яйця;
– 100 грамів панірувальних сухарів;
– 5 грамів солі;
– 1 літр рослинної олії.
Приготування:
- Ретельно очищаємо ріпчасту цибулю від лушпиння, нарізаємо її кільцями та розділяємо їх.
- Змішуємо борошно з сіллю та паніруємо кільця.
- В окрему миску вибиваємо яйця, в іншу – панірувальні сухарі.
- Паніруємо цибулю в яйці, далі в сухарях.
- Розігріваємо сковорідку з олією до 175 – 180 градусів та обсмажуємо у фритюрі цибулеві кільця.
- Вони повинні бути рум'яними, але не згорілими.
- Готуйте із задоволенням, смачного!