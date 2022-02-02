Хрумтіть із задоволенням: рецепт курячих байтсів з пармезаном
2 лютого 2022 , 18:02Читать новость на русском
Джерело:Damn delicious
Найкращі курячі байтси, які ви коли-небудь їли – хрусткі та повністю домашні. Особливістю цієї швидкою закуски є ніжне м'ясо та особлива паніровка з пармезаном!
Рецепт курячих байтсів з пармезаном
- Час: 25 хвилин
- Порції: 4
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Фото Damn delicious
– 1 кілограм курячого філе;
– 1/2 склянки олії;
– сіль;
– свіжомелений чорний перець;
– 1 склянка панко;
– 1/4 склянки тертого пармезану;
– 1 чайна ложка гранульованого часнику;
– 1/2 чайної ложки копченої паприки;
– 1/2 склянки борошна;
– 2 великих яйця;
– 2 столові ложки подрібненого свіжого листя петрушки.
Приготування:
- Розігрійте сковорідку з олією на середньому вогні.
- Наріжте куряче філе шматочками 3х3 сантиметри, або трішки більшими (за бажанням). Присмачте сіллю та перцем.
- Окремо змішайте сухарі панко, пармезан, часник, копчену паприку та сіль з чорним перцем.
Фото Damn delicious
- Обваляйте шматочки курятини в борошні, далі занурте збиті виделкою яйця та запаніруйте в сухарях панко з пармезаном.
- Перекладіть курячі байтси в сковорідку та готуйте 3 – 4 хвилини, щоб вони зарум'янилися та просмажилися всередині. Найкраще, якщо ви розділите їх на 5 – 6 партій.
Фото Damn delicious
- Перекладіть на тарілку, застелену паперовим рушником, щоб позбутися зайвого жиру.
- Подавайте з подрібненою петрушкою та улюбленим соусом.
Смачного!