Хрумтіть із задоволенням: рецепт курячих байтсів з пармезаном

2 лютого 2022 , 18:02
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Джерело:

Damn delicious

Найкращі курячі байтси, які ви коли-небудь їли – хрусткі та повністю домашні. Особливістю цієї швидкою закуски є ніжне м'ясо та особлива паніровка з пармезаном!

Рецепт курячих байтсів з пармезаном

  • Час: 25 хвилин
  • Порції: 4

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Фото Damn delicious

Інгредієнти: 
–  1 кілограм курячого філе;
– 1/2 склянки олії;
– сіль;
– свіжомелений чорний перець;
– 1 склянка панко;
– 1/4 склянки тертого пармезану;
– 1 чайна ложка гранульованого часнику;
– 1/2 чайної ложки копченої паприки;
– 1/2 склянки борошна;
– 2 великих яйця;
– 2 столові ложки подрібненого свіжого листя петрушки.

Приготування:

  1. Розігрійте сковорідку з олією на середньому вогні.
  1. Наріжте куряче філе шматочками 3х3 сантиметри, або трішки більшими (за бажанням). Присмачте сіллю та перцем.
  1. Окремо змішайте сухарі панко, пармезан, часник, копчену паприку та сіль з чорним перцем.


Фото Damn delicious

  1. Обваляйте шматочки курятини в борошні, далі занурте  збиті виделкою яйця та запаніруйте в сухарях панко з пармезаном.
  1. Перекладіть курячі байтси в сковорідку та готуйте 3 – 4 хвилини, щоб вони зарум'янилися та просмажилися всередині. Найкраще, якщо ви розділите їх на 5 – 6 партій.


Фото Damn delicious

  1. Перекладіть на тарілку, застелену паперовим рушником, щоб позбутися зайвого жиру.
  1. Подавайте з подрібненою петрушкою та улюбленим соусом.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак