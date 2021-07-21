Хрустка закуска: сімейний одеський рецепт огірків 1912 року від Тетяни Литвинової
21 липня 2021 , 20:45Читать новость на русском
Джерело:NV.ua
Відомий кулінар Тетяна Литвинова поділилася своїм сімейним рецептом засолювання огірків. Цей рецепт родом з Одеси, а датується він 1912 роком.
Малосольні огірки – це надзвичайно смачна та хрустка закуска, яка є частою гостею на українському столі. Літо – чудова пора заготовлення провізії на зиму. Тетяна Литвинова розповіла про тонкощі та особливості засолювання огірків.
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За її рекомендацією, необхідно обирати огірки розміром близько 10 сантиметрів. Вони мають бути темного кольору, а пухирці рівномірними.
Рецепт хрустких огірківІнгредієнти:
- огірки на 3-х літрову банку;
- 1 − 2 зубчики часнику;
- суміш суцвіття кропу, хрін, листя вишні по 2 гілочки;
- 1 гострий перець;
- 1 столова ложка солі;
- вода.
Приготування:
- Ретельно промийте огірки та замочіть їх на кілька годин у воді. Після цього злийте воду та наповніть огірки кип'ятком.
- У трилітрову банку налийте теплої води, розчиніть у ній сіль. Коли сіль розчиниться, додайте холодну воду в потрібній кількості.
- Візьміть додаткову банку і складіть у неї вимочені огірки. Їх потрібно розмістити у такий спосіб, щоб залишити місце для ароматного букету. Покладіть побільше хрону, можна з корінцями, суцвіття кропу та листя вишні. Додайте у банку часник (з ним головне не переборщити) та гострий перець.
- Коли банка заповниться всім необхідним, залийте огірки розсолом.
- Огірки скоріше приготуються, якщо зняти з них кришку і поставити банку на підвіконня.
- Огірки за таким рецептом можна зберігати всю зиму у холодному місці.