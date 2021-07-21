Хрустка закуска: сімейний одеський рецепт огірків 1912 року від Тетяни Литвинової

21 липня 2021 , 20:45
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Джерело:

NV.ua

Відомий кулінар Тетяна Литвинова поділилася своїм сімейним рецептом засолювання огірків. Цей рецепт родом з Одеси, а датується він 1912 роком.

Малосольні огірки – це надзвичайно смачна та хрустка закуска, яка є частою гостею на українському столі. Літо – чудова пора заготовлення провізії на зиму. Тетяна Литвинова розповіла про тонкощі та особливості засолювання огірків.

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За її рекомендацією, необхідно обирати огірки розміром близько 10 сантиметрів. Вони мають бути темного кольору, а пухирці рівномірними.

Смаколик перевірений роками / Фото Unsplash

Рецепт хрустких огірків

Інгредієнти:
  • огірки на 3-х літрову банку;
  • 1 − 2 зубчики часнику;
  • суміш суцвіття кропу, хрін, листя вишні по 2 гілочки;
  • 1 гострий перець;
  • 1 столова ложка солі;
  • вода. 

Приготування:

  1. Ретельно промийте огірки та замочіть їх на кілька годин у воді. Після цього злийте воду та наповніть огірки кип'ятком.
  2. У трилітрову банку налийте теплої води, розчиніть у ній сіль. Коли сіль розчиниться, додайте холодну воду в потрібній кількості.
  3. Візьміть додаткову банку і складіть у неї вимочені огірки. Їх потрібно розмістити у такий спосіб, щоб залишити місце для ароматного букету. Покладіть побільше хрону, можна з корінцями, суцвіття кропу та листя вишні. Додайте у банку часник (з ним головне не переборщити) та гострий перець.
  4. Коли банка заповниться всім необхідним, залийте огірки розсолом.
  5. Огірки скоріше приготуються, якщо зняти з них кришку і поставити банку на підвіконня.
  6. Огірки за таким рецептом можна зберігати всю зиму у холодному місці.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська