Хрустка закуска: сімейний одеський рецепт огірків 1912 року від Тетяни Литвинової

Відомий кулінар Тетяна Литвинова поділилася своїм сімейним рецептом засолювання огірків. Цей рецепт родом з Одеси, а датується він 1912 роком.

Малосольні огірки – це надзвичайно смачна та хрустка закуска, яка є частою гостею на українському столі. Літо – чудова пора заготовлення провізії на зиму. Тетяна Литвинова розповіла про тонкощі та особливості засолювання огірків.

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За її рекомендацією, необхідно обирати огірки розміром близько 10 сантиметрів. Вони мають бути темного кольору, а пухирці рівномірними.

Смаколик перевірений роками / Фото Unsplash

Рецепт хрустких огірків

огірки на 3-х літрову банку;

1 − 2 зубчики часнику;

суміш суцвіття кропу, хрін, листя вишні по 2 гілочки;

1 гострий перець;

1 столова ложка солі;

вода.

Приготування: