Хумус з авокадо: рецепт ідеальної закуски на щодень

17 січня 2022 , 20:33
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Джерело:

Cafe delites

Чи хотілося вам коли-небудь спробувати поєднати різні кухні в одній страві? У нас є для вас цікавий рецепт, який поєднує хумус та авокадо мус. Ап, і неймовірний хумус авокадо за лічені хвилини вже на вашому столі!

Рецепт хумусу з авокадо

  • Час: 10 – 25 хвилин
  • Порції: 6

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Фото Cafe delites

Інгредієнти:
 – 1 банка консервованого нуту або півтори склянки вареного;
 – ½ чайної ложки соди;
 – ¼ склянки тахіні;
 – 3 столові ложки лимонного соку;
 – 1 столова ложка оливкової олії;
 – 2 зубчики подрібненого часнику;
 – ¾  чайної ложки меленого кмину;
 – ¾ чайної ложки солі;
 – мелений чорний перець;
 – 1 середньостиглий авокадо;
 – 2 столові ложки крижаної води;
 – дрібка паприки для подачі.

Приготування:

  1. Якщо ви використовуєте сирий нут, пересипте його в невелику каструлю. Залити водою і додайте соду. На сильному вогні доведіть нут до кипіння. Зменште вогонь до середнього і відваріть до м’якості, близько 20 – 25 хвилин.
  1. Промийте нут через сито під проточною водою, доки вода не стане прозорою – 20 секунд.


Фото Cafe delites

  1. Перекладіть нут в чашу кухонного комбайна, додайте тахіні, лимонний сік, оливкову олію, часник, кмин, сіллю, перець та очищене авокадо.


Фото Cafe delites

  1. Подрібніть масу до однорідності.
  1. Влийте 2 столові ложки крижаної води та знову перебийте до кремоподібного стану.
Важливо! Якщо ваш хумус занадто густий, додайте 1 – 2 додаткові столові ложки холодної води.
  1. Присмачте хумус спеціями.


Фото Cafe delites

  1. Для подачі збризніть оливковою олією і посипте легкою паприкою.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак