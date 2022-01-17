Хумус з авокадо: рецепт ідеальної закуски на щодень
17 січня 2022 , 20:33Читать новость на русском
Джерело:Cafe delites
Чи хотілося вам коли-небудь спробувати поєднати різні кухні в одній страві? У нас є для вас цікавий рецепт, який поєднує хумус та авокадо мус. Ап, і неймовірний хумус авокадо за лічені хвилини вже на вашому столі!
Рецепт хумусу з авокадо
- Час: 10 – 25 хвилин
- Порції: 6
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Фото Cafe delites
– 1 банка консервованого нуту або півтори склянки вареного;
– ½ чайної ложки соди;
– ¼ склянки тахіні;
– 3 столові ложки лимонного соку;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 2 зубчики подрібненого часнику;
– ¾ чайної ложки меленого кмину;
– ¾ чайної ложки солі;
– мелений чорний перець;
– 1 середньостиглий авокадо;
– 2 столові ложки крижаної води;
– дрібка паприки для подачі.
Приготування:
- Якщо ви використовуєте сирий нут, пересипте його в невелику каструлю. Залити водою і додайте соду. На сильному вогні доведіть нут до кипіння. Зменште вогонь до середнього і відваріть до м’якості, близько 20 – 25 хвилин.
- Промийте нут через сито під проточною водою, доки вода не стане прозорою – 20 секунд.
Фото Cafe delites
- Перекладіть нут в чашу кухонного комбайна, додайте тахіні, лимонний сік, оливкову олію, часник, кмин, сіллю, перець та очищене авокадо.
Фото Cafe delites
- Подрібніть масу до однорідності.
- Влийте 2 столові ложки крижаної води та знову перебийте до кремоподібного стану.
- Присмачте хумус спеціями.
Фото Cafe delites
- Для подачі збризніть оливковою олією і посипте легкою паприкою.
Смачного!