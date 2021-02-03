Як приготувати хумус: домашній рецепт від Тані Литвинової

3 лютого 2021 , 11:55
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Кулінарна експертка Тетяна Литвинова пропонує приготувати найсмачнішу закуску – хумус, який подобається усім.

Джерело: інстаграм Тетяни Литвинової

Тетяна Литвинова поділилась з шанувальниками рецептом хумусу, який ви з легкістю приготуєте вдома.

Хумус готують з пюре нуту з додаванням оливкової олії, часнику та спецій. Популярний в Ізраїлі, Туреччині, Кіпрі. Подається як холодна закуска або соус.

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Рецепт хумусу

Інгредієнти:
– 150 грамів нуту;
– ½ шт. соку лимона;
– 100 грамів пасти тахіні (з меленого кунжутного насіння);
– 40 мілілітрів води;
– 30 мілілітрів оливкової олії;
– 1 зубчик часнику;
– 1 чайна ложка солі;
– спеції - зіра, перець, паприка, кедрові горішки.
  1. Для приготування хумусу промийте ретельно нут, залийте водою, додайте сік лимона, залиште на 9 годин, найкраще – на ніч.
  2. В каструлі в окропі відваріть нут протягом години, залийте холодною водою, почистіть від плівок.
  3. Почистіть часник.
  4. Помийте лимон, почистіть, вичавіть сік.
  5. У блендер викладіть нут, часник, додайте холодну воду, сіль, пасту, сік лимона, оливкову олію, все ретельно подрібніть до однорідної консистенції.
  6. У ступі подрібніть зіру.
  7. Викладіть на тарілку, додайте оливкову олію, подрібнену зіру, паприку, перець, задекоруйте кедровими горіхами. Подавайте з хлібом. Смачного!

Хумус – рецепт від Тетяни Литвинової у відео: