Як приготувати хумус: домашній рецепт від Тані Литвинової

Кулінарна експертка Тетяна Литвинова пропонує приготувати найсмачнішу закуску – хумус, який подобається усім.

Джерело: інстаграм Тетяни Литвинової

Тетяна Литвинова поділилась з шанувальниками рецептом хумусу, який ви з легкістю приготуєте вдома.

Хумус готують з пюре нуту з додаванням оливкової олії, часнику та спецій. Популярний в Ізраїлі, Туреччині, Кіпрі. Подається як холодна закуска або соус.

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Рецепт хумусу

Для приготування хумусу промийте ретельно нут, залийте водою, додайте сік лимона, залиште на 9 годин, найкраще – на ніч. В каструлі в окропі відваріть нут протягом години, залийте холодною водою, почистіть від плівок. Почистіть часник. Помийте лимон, почистіть, вичавіть сік. У блендер викладіть нут, часник, додайте холодну воду, сіль, пасту, сік лимона, оливкову олію, все ретельно подрібніть до однорідної консистенції. У ступі подрібніть зіру. Викладіть на тарілку, додайте оливкову олію, подрібнену зіру, паприку, перець, задекоруйте кедровими горіхами. Подавайте з хлібом. Смачного!

– 150 грамів нуту;– ½ шт. соку лимона;– 100 грамів пасти тахіні (з меленого кунжутного насіння);– 40 мілілітрів води;– 30 мілілітрів оливкової олії;– 1 зубчик часнику;– 1 чайна ложка солі;– спеції - зіра, перець, паприка, кедрові горішки.

Хумус – рецепт від Тетяни Литвинової у відео: